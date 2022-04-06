Обескураженная украинская мать написала ручкой телефонный номер на спине своей дочери на случай, если их разлучат во время войны, пишет Postimees.
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ФОТО ⟩ Украинская мать написала на спине своей дочери контактные данные на случай ее убийства
Украинская мать написала на спине своей дочери контактные данные на случай ее убийства
Александра Маковий поделилась в социальных сетях фотографиями своей маленькой дочери Виры, у которой на голом теле ручкой написаны ее контактные данные на случай, если ее разлучат с семьей. 33-летняя мать хотела убедиться, что спасатели смогут воссоединить двухлетнюю Виру с ее семьей.
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