ФОТО ⟩ Украинская мать написала на спине своей дочери контактные данные на случай ее убийства

Александра Маковий поделилась в социальных сетях фотографиями своей маленькой дочери Виры, у которой на голом теле ручкой написаны ее контактные данные на случай, если ее разлучат с семьей. 33-летняя мать хотела убедиться, что спасатели смогут воссоединить двухлетнюю Виру с ее семьей.

"Я подумала, что если я умру, то можно будет узнать, кто она и из какой семьи. Может быть, остались бы знакомые, которые могли бы присмотреть за ней", - говорит расстроенная мать.