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ФОТО ⟩ Украинская мать написала на спине своей дочери контактные данные на случай ее убийства

Limon.ee
Украинская мать написала на спине своей дочери контактные данные на случай ее убийства
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Обескураженная украинская мать написала ручкой телефонный номер на спине своей дочери на случай, если их разлучат во время войны, пишет Postimees.

Александра Маковий поделилась в социальных сетях фотографиями своей маленькой дочери Виры, у которой на голом теле ручкой написаны ее контактные данные на случай, если ее разлучат с семьей. 33-летняя мать хотела убедиться, что спасатели смогут воссоединить двухлетнюю Виру с ее семьей.

"Я подумала, что если я умру, то можно будет узнать, кто она и из какой семьи. Может быть, остались бы знакомые, которые могли бы присмотреть за ней", - говорит расстроенная мать.

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