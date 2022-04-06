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КРУТО! ⟩ Эмили Ратаковски вышла на улицу без штанов в самой модной обуви 2022 года

Limon.ee
Эмили Ратаковски вышла на улицу без штанов в самой модной обуви 2022 года
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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски Фото: Nina Prommer

Эмили Ратаковски вышла на улицу Нью-Йорка без штанов в самой модной обуви 2022 года, пишет «Лента».

Эмили Ратаковски вышла на улицу Нью-Йорка без штанов в самой модной обуви 2022 года

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски показала способ носить трендовые в нынешнем сезоне сапоги. Соответствующие фотографии появились на сайте Instyle (смотри фото на этом сайте).

Знаменитость вышла на улицы Нью-Йорка вместе с сыном Сильвестром-Аполло. Манекенщицу запечатлели без штанов, в оверсайз свитере ярко-желтого цвета. Кроме того, она дополнила образ золотыми серьгами-кольцами, солнцезащитными очками в оправе «кошачий глаз» и высокими сапогами-казаками.

Журналисты Instyle подчеркнули, что данная модель сапог является самой модной обувью в 2022 году. Упомянутую пару, по мнению экспертов, лучше сочетать с платьями или удлиненными джемперами вместо привычных брюк.

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