ИЗУМИТЕЛЬНО! ⟩ Фотограф из Ида-Вирумаа снял потрясающие кадры зимней природы

"В этот раз водопад был особенно красив, но и особенно опасен. Начались весенние паводки и глубина в речке стала гораздо больше, чем была зимой. Проходя по речке, как ни старался, все равно набрал полные болотные сапоги воды. Ледяные наросты в этот раз начинались уже перед мостом. Чем ближе продвигался к мосту, тем сильнее становилось течение. Под мостом оно было настолько сильным, что невозможно было устоять! В тот момент я пожалел, что не привязал себя веревкой к дереву, потому как опасность, что тебя снесет, была большая. В том месте поток очень мощный, легко можно было вылететь с обрыва. Ледяные наросты после моста скользкие и хрупкие, цепляться за них невозможно. Успел сделать несколько фото с рук, штатив там бесполезен, его сильно трясет. Раньше я неоднократно спускался туда для съемок, но столько льда и половодья не было!" — рассказал Александр в своем письме.