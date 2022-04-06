БОНЯ ПОДАЕТ ПРИМЕР ⟩ Москвичи запустили челлендж по разрезанию сумок модного дома Chanel

Затем в компании попытались объясниться: «Chanel, являясь международной компанией, соблюдает требования законодательства, применимые к ее деятельности и сотрудникам в любой стране мира, включая экономические санкции. Поэтому в настоящий момент мы просим наших клиентов, чье основное место жительства неизвестно, подтвердить, что приобретаемые ими изделия не будут использоваться в России. <… > Мы относимся ко всем нашим клиентам из любой страны мира с равным и неизменным уважением, и это действительно приоритет для Chanel».

Несмотря ни на что блогеры принялись мстить и уничтожать имеющиеся у них товары бренда. Началось все с актрисы Марины Ермошкиной, которая записала видео, на котором разрезает сумку Chanel ножницами, заявив, что «ни одна сумка не стоит любви к родине», а также запустив челлендж под хештегом #ChanelДавайДоСвидания. К ней присоединились некоторые другие знаменитости — кто-то так же разрезал сумки, а кто-то пишет на них матерные прощания.