СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ! ⟩ Страшные кадры с живой мумией из Таиланда распространились в Сети

Мир узнал о монахе по имени Луанг Пхо Яий, который якобы прожил 109 лет, благодаря одной из его внучек. Девушка под ником @auyary13 разместила в своем аккаунте серию коротких роликов с дедушкой, за которым она ухаживает в последние годы, пишет eg.ru.

На впечатляющих кадрах запечатлен очень пожилой мужчина, одетый в традиционную оранжевую накидку буддийских монахов. Его кожа с годами приобрела серый оттенок, щеки и глаза впали. В целом монах выглядит предельно истощенным. Неожиданно для зрителей лежащая на кровати мумия вдруг начинает шевелиться. Старик самостоятельно садится в постели, говорит и гладит по голове свою младшую правнучку.

На одном из видео Луанг Пхо Яий снят в больничной палате. Известно, что в медицинское учреждение он попал, поскольку сломал бедренную кость. Когда конечность срослась, мужчину благополучно выписали домой.

Несколько дней в Сети идут бурные споры о том, сколько на самом деле лет прожил монах. Одни называют цифру 163 года, другие утверждают, что тайцу «всего лишь» 109 лет.

Известно, что Луанг Пхо Яий практикует технику самомумификации, которой пользовались японские монахи между XI и XIX веками. Она называется сокушинбутсу. Буддийский священнослужитель, желающий быть мумифицированным заживо, в течение трех тысяч дней должен изнурять себя строжайшей диетой. Пищи и воды принимается в этот период крайне мало. Из организма стремительно выводятся жиры, тело теряет мышечную массу и влагу, практически полностью «высыхая».

В определенный момент монаха, находящегося в состоянии глубокой медитации, запирают в сосновом ящике, где он и проводит свои последние дни. После смерти тело должно мумифицироваться естественным путем. Последний зарегистрированный случай «успешной» процедуры относится к 1903 году.