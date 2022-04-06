ФОТО ⟩ Паулину Андрееву застукали за ужином с Чубайсом и его женой в дорогом стамбульском ресторане

В последние недели сведения о сбежавших из России звездах появляются все чаще. Внезапные отпуска себе устроили Иван Ургант, Ксения Собчак, Анфиса Чехова и многие другие. А вот Паулина Андреева до недавних пор оставалась в России. Именно поэтому фанатов так удивил снимок, на котором звезда запечатлена с Анатолием Чубайсом в Турции.

Судя по всему, артистка посетила ресторан вместе с чиновником и его супругой Авдотьей Смирновой. Звезды сидели за одним столиком и что-то бурно обсуждали. Запечатлеть компанию удалось администратору telegram-канала Pink Birkin. «Прямо сейчас в стамбульском ресторане Isola заседают Паулина Андреева и Чубайс со своей Дуней. За одним столом, что удивительно», — рассказал автор канала.

Напомним, что сведения об отъезде Анатолия Чубайса из России появились еще 23 марта. Сообщалось, что чиновник отказался от поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и отправился в Турцию. Вскоре в Сети появились снимки, подтверждающие данную информацию.

Сам чиновник свой отъезд не комментирует. От объяснений воздерживается и Паулина Андреева.