Чего только не сделаешь назло соседям!
С УМА СОШЛА? ⟩ Волочкова вышла на улицу абсолютно голой, прикрывшись еловой веткой
Однако Волочкову голыми руками не возьмешь. Танцовщица заявила, что на своей земле она будет делать все, что ей заблагорассудится. «Мне сообщили, что моя соседка, которая летом, сидя в кустах на своем участке, исподтишка сфотографировала меня у моей елочки, подала на меня в суд! С требованием, чтобы суд запретил мне, простите, расхаживать по своему участку голой. Люди добрые, вы в своем уме? Я никого не трогаю и никому не мешаю… Я же не на Красной площади раздеваюсь, а на своем участке у купели. И законом это не запрещено!» — заверила Настя.
В подтверждении серьезности своих намерений, Настя вышла голой на участок около бани, прикрывшись еловой веткой.
Приму не смутил даже снег и мороз – назло соседям она готова отморозить уши. И и заодно выложить в Сеть очередную «горячую» фотографию.