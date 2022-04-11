ТОП-8 ⟩ Нарушаем традиции: где в Таллинне подают яйца Бенедикт к Пасхе?

Мы решили немного отойти от традиций и предлагаем вам ТОП-8 мест в Таллинне, где можно отведать яйца Бенедикт.

Яйца Бенедикт — это прекрасный завтрак, представляющий собой бутерброд из поджаренного тоста или булочки с яйцами-пашот, беконом или ветчиной и голландским соусом.

So brooklyn

Кафе в здании Балтийского рынка предлагает порцию яйц Бенедикт с беконом за 5,90 евро.

Cafe Grenka

В кафе, которое находится недалеко от Таллиннского ЗАГСа, вам подадут порцию яиц Бенедикт с пармской ветчиной за 9 евро.

Gianni

В кафе при ресторане подают и завтраки. Здесь можно отведать яйца Бенедикт с пармской ветчиной или маринованным лососем за 12 евро.

Rukis

Кафе находится в Старом городе, так что завтрак с шикарным видом вам обеспечен. В меню есть яйца пашот на гренке из домашнего бриоша с хрустящим эстонским беконом и голландским соусом за 8 евро и яйцо пашот на домашней булочке бриош с лососем, шпинатом и голландским соусом за 9 евро.

Ristikheina Cafe

В представительстве, которое находится в Пельгулинн, есть аж три варианта яиц Бенедикт: с беконом, соленым лососем или авокадо, а стоят они 8,50, 8,90 и 8,20 евро соответственно. Все остальные составляющие блюда одинаковы: луковая булочка, яйцо пашот и голландский соус.

Reval Café

В Таллинне есть 16 кафе сети, меню которых может немного отличаться. Так, в кафе, находящемся на проспекте Рявала в здании отеля Radisson, вам предложат яйца пашот на кусочке черного хрустящего хлеба со слабосоленым лососем, морковным хуммусом и свежим салатом за 6,50 евро.

Hügge resto

Ресторан находится на окраине города, но от этого посетителей не уменьшается - репутация у него прекрасная. С понедельника по пятницу с 08:30-11:00 утра здесь подают завтраки, среди которых есть и яйцо Бенедикт с булочкой бриошь, листовым салатом, голландским соусом и на выбор: авокадо, прошутто или копченый лосось. Независимо от вашего выбора цена блюда составляет 5,90 евро.

LouLou