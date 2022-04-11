Приближается Светлый праздник Пасха, который в этом году в Эстонии будут праздновать 17 апреля. Как всем известно, практически для каждого праздника есть свои традиционные блюда. Для пасхи - это куличи и вареные яйца.
ТОП-8 ⟩ Нарушаем традиции: где в Таллинне подают яйца Бенедикт к Пасхе?
Мы решили немного отойти от традиций и предлагаем вам ТОП-8 мест в Таллинне, где можно отведать яйца Бенедикт.
Яйца Бенедикт — это прекрасный завтрак, представляющий собой бутерброд из поджаренного тоста или булочки с яйцами-пашот, беконом или ветчиной и голландским соусом.
So brooklyn
Кафе в здании Балтийского рынка предлагает порцию яйц Бенедикт с беконом за 5,90 евро.
Cafe Grenka
В кафе, которое находится недалеко от Таллиннского ЗАГСа, вам подадут порцию яиц Бенедикт с пармской ветчиной за 9 евро.
Gianni
В кафе при ресторане подают и завтраки. Здесь можно отведать яйца Бенедикт с пармской ветчиной или маринованным лососем за 12 евро.
Rukis
Кафе находится в Старом городе, так что завтрак с шикарным видом вам обеспечен. В меню есть яйца пашот на гренке из домашнего бриоша с хрустящим эстонским беконом и голландским соусом за 8 евро и яйцо пашот на домашней булочке бриош с лососем, шпинатом и голландским соусом за 9 евро.
Ristikheina Cafe
В представительстве, которое находится в Пельгулинн, есть аж три варианта яиц Бенедикт: с беконом, соленым лососем или авокадо, а стоят они 8,50, 8,90 и 8,20 евро соответственно. Все остальные составляющие блюда одинаковы: луковая булочка, яйцо пашот и голландский соус.
Reval Café
В Таллинне есть 16 кафе сети, меню которых может немного отличаться. Так, в кафе, находящемся на проспекте Рявала в здании отеля Radisson, вам предложат яйца пашот на кусочке черного хрустящего хлеба со слабосоленым лососем, морковным хуммусом и свежим салатом за 6,50 евро.
Hügge resto
Ресторан находится на окраине города, но от этого посетителей не уменьшается - репутация у него прекрасная. С понедельника по пятницу с 08:30-11:00 утра здесь подают завтраки, среди которых есть и яйцо Бенедикт с булочкой бриошь, листовым салатом, голландским соусом и на выбор: авокадо, прошутто или копченый лосось. Независимо от вашего выбора цена блюда составляет 5,90 евро.
LouLou
Ресторан, который специализируется на завтраках, находится в новом комплексе Porto Franco. В меню есть яйца Бенедикт с лососем или прошутто, английским маффином, голландским соусом и овощами. Вне зависимости от выбора добавки, порция обойдется в 9 евро.