ФОТО ⟩ Болезнь изменила внешность Седоковой: во сколько обходится лечение в США?

Анна Седокова вместе с сыном Гектором и дочерью Алиной сейчас находится в Майами. Из-за стресса у знаменитости обострилась хроническая крапивница, которой она страдает много лет. У нее появились покраснения по всему телу. Каждый день звезда вынуждена пить множество лекарств.

Анна Седокова во время обострения хронической крапивницы Фото: instagram.com/annasedokova

Певица не стала скрывать от подписчиков то, что с ней происходит и показала, как изменилась ее внешность. Губы Анны опухли, отекла часть лица, на теле красные пятна. Простые препараты Седоковой не помогают.

Анна Седокова во время обострения хронической крапивницы Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова во время обострения хронической крапивницы Фото: instagram.com/annasedokova

В сторис она призналась, что ей пришлось сделать предзаказ очень дорогого препарата, укол которого обходится в США в 1200 долларов. Но она понимает, что более дешевые аналоги ей не помогают.

Анна Седокова во время обострения хронической крапивницы Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова во время обострения хронической крапивницы Фото: instagram.com/annasedokova

Напомним, впервые Анна Седокова рассказала о приступах крапивницы в 2019 году. Тогда она опубликовала в социальных сетях снимки из больницы, чем не на шутку испугала своих поклонников. С этой болезнь певица сталкивается с детства. Седокова жаловалась на то, что недуг столь коварен, что никто из врачей толком не знает, как лечить эту болезнь. Она отмечала, что болезнь может стать опасной дли жизни.