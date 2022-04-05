МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ ⟩ Гражданин Эстонии приговорили к нескольким годам тюрьмы за киберпреступления в США

По данным Министерства юстиции США, 37-летний гражданин Эстонии Максим Березан был приговорен к пяти с половиной годам тюремного заключения. Он был обвинен в совершении кибератак на десятки миллионов долларов.

Мужчина был пойман в Латвии, где его экстрадировали властям США в 2020 году.

Березан был давним членом российского киберпреступного форума DirectConnection, по данным властей США. Согласно обвинительному заключению, он специализировался на так называемых cashouts (использование украденных данных кредитных карт) и атаках с использованием программ-вымогателей, которые нанесли ущерб людям на сумму 53 миллиона долларов. Его обязали выплатить компенсацию в размере 36 миллионов долларов.

Когда Березана арестовали в Латвии в ноябре 2020 года, он владел красным Porsche Carrera 911, черным Porsche Cayenne и мотоциклом Ducati. У него было изъято $200 000 наличными и $1,7 млн в биткоинах.