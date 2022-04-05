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МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ ⟩ Гражданин Эстонии приговорили к нескольким годам тюрьмы за киберпреступления в США

Limon.ee Лийна Лакс
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Гражданин Эстонии приговорили к нескольким годам тюрьмы за киберпреступления в США
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Фото иллюстративное. Porsche Carrera 911
Фото иллюстративное. Porsche Carrera 911 Фото: STAN HONDA/Scanpix

По данным Министерства юстиции США, житель Эстонии был приговорен к тюремному заключению за кибератаки, пишет Majandus.

По данным Министерства юстиции США, 37-летний гражданин Эстонии Максим Березан был приговорен к пяти с половиной годам тюремного заключения. Он был обвинен в совершении кибератак на десятки миллионов долларов.

Мужчина был пойман в Латвии, где его экстрадировали властям США в 2020 году.

Березан был давним членом российского киберпреступного форума DirectConnection, по данным властей США. Согласно обвинительному заключению, он специализировался на так называемых cashouts (использование украденных данных кредитных карт) и атаках с использованием программ-вымогателей, которые нанесли ущерб людям на сумму 53 миллиона долларов. Его обязали выплатить компенсацию в размере 36 миллионов долларов.

Когда Березана арестовали в Латвии в ноябре 2020 года, он владел красным Porsche Carrera 911, черным Porsche Cayenne и мотоциклом Ducati. У него было изъято $200 000 наличными и $1,7 млн в биткоинах.

Березани владеет компанией Crypto Media OÜ, созданной в Эстонии в 2018 году.

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