ВИДЕО ⟩ Астрономические цены: смотрите, сколько теперь стоят продукты в России

В коробках, где раньше хранился сахар, теперь продаются макароны оптом. Небольшой 250-граммовый пакет сахара можно купить за 56,99 рубля - около 60 центов.

Литр 2,5% молока стоит 115,98 рублей, или 1,22 евро.

В последние месяцы и недели рубль стремительно падает в цене. Сегодняшний обменный курс составляет около 95 рублей за один евро.

Цена за килограмм мытой моркови составляет 99,99 рублей (€1,05). Российская морковь стоит на 10 рублей дешевле - 89,99 руб. Килограмм капусты - 92,98 рубля (0,98 евро).

Крупный мытый пакистанский картофель продавался по сниженной цене 99,99 (€1,05) рублей, в то время как полная цена составляла 1,40 евро. Маленький немытый российский картофель продается по цене 0,76 евро.

Яйца можно купить и по отдельности по цене 0,12 евро за штуку. За упаковку из 10 яиц нужно заплатить 1,12 евро.

Килограмм болгарского перца стоит 4,53 евро. Прекрасные помидоры из Крыма, или "почти России", как сказал комментатор видео, стоят 3,24 евро за килограмм. Слегка мягкие длинные огурцы продавались по цене 1,73 евро за килограмм.

Если говорить о товаров бытовой химии, то капсулы Ariel стали стоять 13,50 евро, а капсулы Tide немного дешевле - коробка из 15 капсул можно приобрести за 12,28 евро. Шампунь Head&Shoulders 400 мл стоит аж 8 евро!