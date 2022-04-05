Телеведущая на отдыхе в Турции не постеснялась опубликовать фото без прикрас, пишет teleprogramma.pro
ФОТО! ⟩ «Мне нравится быть сочной»: Настя Ивлеева похвасталась своими пышными формами в микрошортиках
Настя Ивлеева многим знакома еще по шоу «Орел и решка». Некоторое время она работала на телевидении, а потом стала вести свой блог. Настя дружит с Идой Галич, Максимом Галкиным и Лолитой Милявской.
Она не скрывает, что заработала целое состояние. Однако ее брак с рэпером Элджеем распался в прошлом году. Звезда не стала называть причину развода. Более того, экс-супруги порой общаются в соцсети.
В этом году Настя не стала устраивать громкую вечеринку по случаю дня рождения. Но на днях она улетела в Турцию. Блогерша устроила себе отпуск и за несколько дней поправилась.
В соцсети она не постеснялась опубликовать фото, на котором предстала в микрошортах и футболке. Она обнажила свои пышные бедра. Ивлеева покрасовалась на камеру, повернувшись спиной к объективу.
«Мне нравится быть сочной, но я и худой быть хочу! Это вот пару дней назад», — написала звезда.