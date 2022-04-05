Галкин и Собчак сцепились в Сети из-за отца юмориста

Телеведущие Ксения Собчак и Максим Галкин устроили перепалку в Сети. Знаменитости, находящиеся сейчас вместе со своими семьями в Израиле, решили припомнить политическое прошлое своих влиятельных родственников. Конфликт разгорелся после того, как Ксения Собчак неожиданно решила рассказать в своем Telegram-канале про отца Максима Галкина.

По словам телеведущей, Александр Галкин в течение полутора лет был депутатом Госдумы. Мандат ему перешел от депутата-генерала Льва Рохлина, убитого в июле 1998 года. Журналистка удивилась, что Максим Галкин никогда об этом не рассказывал. В ответ юморист выдал целую тираду, в которой подробно рассказал о событиях тех лет, процитировав в своем канале заявление журналиста Александра Лурье. В частности, Лурье напомнил, что в 1995 году в партийных списках кандидатов от «Нашего дома – России» находились, кроме Рохлина, также отец Галкина и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова.

После голосования по партийным спискам вместо Александра Галкина в Госдуму неожиданно прошла Людмила Нарусова, находившаяся на непроходном месте. «Как после рассказывал очевидец событий, Лев Рохлин только развёл руками и сказал, что ничего не смог поделать, была команда сверху», – описывает ситуацию Галкин.