Положение планет требует от нас дисциплины и собранности. Этот день дан нам для преодоления трудностей.
Гороскоп на 5 апреля для всех знаков Зодиака
Овен, у вас будет очень много дел, постарайтесь уделить каждому внимание. Отдыхать пока некогда.
Телец, встречи и переговоры, проведенные сегодня, в дальнейшем окажутся очень продуктивны.
Близнецы, в ситуации, где вы были ведомы, теперь можно взять бразды правления в свои руки.
Рак, для вас хорошо будет поддержать человека, которому сейчас тяжелее, чем вам.
Лев, нарастающая интенсивность событий пока не позволяет понять их истинный смысл и сделать прогноз на будущее.
Дева, одно неверно сказанное слово может многое разрушить. Подумайте дважды, прежде чем сказать нечто сильное.
Весы, сегодня можно успеть сделать что-то в самый последний момент.
Скорпион, семейные и близкие отношения будут складываться неровно и временами даже драматично, пишет mir24.tv.
Стрелец, ваше внимание обратит на себя человек, которого вы редко замечали.
Козерог, большую пользу вам принесет разговор с человеком, который попал в такую же ситуацию, как вы.
Водолей, вы будете склонны ответить отказом там, где от вас ожидают согласия.
Рыбы, вы окажетесь на пересечении внимания многих людей, вас затронет множество сюжетов.