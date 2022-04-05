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Гороскоп на 5 апреля для всех знаков Зодиака

Limon.ee
Гороскоп на 5 апреля для всех знаков Зодиака
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Весна. Иллюстративное фото
Весна. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Положение планет требует от нас дисциплины и собранности. Этот день дан нам для преодоления трудностей.

Овен, у вас будет очень много дел, постарайтесь уделить каждому внимание. Отдыхать пока некогда.

Телец, встречи и переговоры, проведенные сегодня, в дальнейшем окажутся очень продуктивны.

Близнецы, в ситуации, где вы были ведомы, теперь можно взять бразды правления в свои руки.

Рак, для вас хорошо будет поддержать человека, которому сейчас тяжелее, чем вам.

Лев, нарастающая интенсивность событий пока не позволяет понять их истинный смысл и сделать прогноз на будущее.

Дева, одно неверно сказанное слово может многое разрушить. Подумайте дважды, прежде чем сказать нечто сильное.

Весы, сегодня можно успеть сделать что-то в самый последний момент.

Скорпион, семейные и близкие отношения будут складываться неровно и временами даже драматично, пишет mir24.tv.

Стрелец, ваше внимание обратит на себя человек, которого вы редко замечали.

Козерог, большую пользу вам принесет разговор с человеком, который попал в такую же ситуацию, как вы.

Водолей, вы будете склонны ответить отказом там, где от вас ожидают согласия.

Рыбы, вы окажетесь на пересечении внимания многих людей, вас затронет множество сюжетов.

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