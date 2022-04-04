Где еще, как не на красной дорожке «Грэмми»! По крайней мере, с таким игривым настроением прибыли звезды музыкального мира. Главное событие в проходило в Лас-Вегасе, 3 апреля. Одни продемонстрировали свою смелость в выборе наряда, другие доказали, что в их сочных поцелуях нет ничего постыдного, пишет Elu24.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дикие образы и страстные поцелуи! Что одели и с кем целовались звезды на ковровой дорожке «Грэмми-2022»
Прошедшая церемония вручения премии «Грэмми» стала чуть ли не самой любвеобильной за всю историю. Столько страстных поцелуев на красной дорожке Лас-Вегас еще не видел. Рассказываем подробнее про самые яркие пары и поцелуи на музыкальной премии.
Джастин и Хейли Бибер
Хейли и Джастин Бибер довольно часто делятся в соцсетях милыми снимками. Вот и на церемонии Джастин не смог сдержать чувств и нежно поцеловал жену перед камерами.
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер
Роман Кортни Кардашьян с барабанщиком панк-группы Blink-182 Трэвисом Баркером развивается стремительно. Последние полгода влюбленные совсем не расстаются друг с другом. А недавно в шоу The Kardashian Кортни и Трэвис сообщили, что хотят общего ребенка. Поцелуй на «Грэмми» лишь подтверждает серьезные намерения знаменитостей.
Смотрите горячие поцелуи в галерее с события!