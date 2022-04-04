ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дикие образы и страстные поцелуи! Что одели и с кем целовались звезды на ковровой дорожке «Грэмми-2022»

Где еще, как не на красной дорожке «Грэмми»! По крайней мере, с таким игривым настроением прибыли звезды музыкального мира. Главное событие в проходило в Лас-Вегасе, 3 апреля. Одни продемонстрировали свою смелость в выборе наряда, другие доказали, что в их сочных поцелуях нет ничего постыдного, пишет Elu24.