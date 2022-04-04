ФОТО! ⟩ Рената Литвинова попала в больницу

Рената Литвинова в компании Земфиры улетела в конце февраля в Европу, отменив запланированные в России спектакли со своим участием, пишет teleprogramma.pro

Сначала актриса появилась на Парижской неделе моды во Франции, а потом отправилась в Бельгию к своей дочери Ульяне. Звезда призналась, что тоскует по России, но пока возвращаться не собирается.

Теперь Рената Литвинова заговорила в своем телеграме загадками, создав пост из текста своей постановки в Театре на Малой Бронной «Посмертные ранения».

«Запертая в камере, своими железными пальцами, она задушила уже саму себя, лишенная жертв, кого еще могла продолжать убивать», — написала Литвинова.