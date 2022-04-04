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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Таллиннский Sveta Baar поддержал представителей ЛГБТ+ в Украине, устроив фееричный аукцион

Elu24 Limon.ee
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Таллиннский Sveta Baar поддержал представителей ЛГБТ+ в Украине, устроив фееричный аукцион
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Благотворительный аукцион и дрэг-шоу Drag for Ukraine
Благотворительный аукцион и дрэг-шоу Drag for Ukraine Фото: Madis Veltman

3 апреля в Sveta Baar состоялся благотворительный аукцион и дрэг-шоу Drag for Ukraine, средства от которых будут направлены на поддержку ЛГБТ+ сообществу в Украине, пишет Elu24.

После российского вторжения в Украине, там осталось большое количество представителей ЛГБТ+-сообщества, которые не имеют возможности покинуть страну или приняли решение остаться дома, чтобы оказывать поддержку своему народу и защитникам страны.

"Украинские ЛГБТ+ активисты продолжают помогать местным сообществам, рискуя жизнью каждый день. Важно, чтобы международное сообщество их не забыло», — отмечает Юрий Йорский, украинский ЛГБТ+-активист, проживающий в Эстонии.

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