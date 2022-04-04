3 апреля в Sveta Baar состоялся благотворительный аукцион и дрэг-шоу Drag for Ukraine, средства от которых будут направлены на поддержку ЛГБТ+ сообществу в Украине, пишет Elu24.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Таллиннский Sveta Baar поддержал представителей ЛГБТ+ в Украине, устроив фееричный аукцион
Таллиннский Sveta Baar поддержал представителей ЛГБТ+ в Украине, устроив фееричный аукцион
После российского вторжения в Украине, там осталось большое количество представителей ЛГБТ+-сообщества, которые не имеют возможности покинуть страну или приняли решение остаться дома, чтобы оказывать поддержку своему народу и защитникам страны.