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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ⟩ Узнайте первыми, когда же придет настоящая весна и наступит лето!

Inna-Katrin Hein Limon.ee
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Узнайте первыми, когда же придет настоящая весна и наступит лето!
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Весна. Иллюстративное фото
Весна. Иллюстративное фото Фото: shutterstock.com

Начавшийся апрель оказался зимним месяцем. Весна в Северном полушарии началась 20 марта, но настоящей весной, и мы это знаем, считается погода, при которой температура воздуха превышает 10 градусов тепла. По мнению некоторых синоптиков, весны практически не будет, а после холода сразу придет теплый фронт воздуха и наступит лето. Поживем-увидим, пишет Elu24.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды американского сайта accuweather.com, температура апреля в Эстонии соответствует или немного ниже средней нормы.

В первой половине апреля еще прохладно и время от времени идет снег. Днем температура воздуха остается на уровне +1-7 градусов. Ночи по-прежнему зимние, температура колеблется от 0 до -6 градусов. Солнечные дни чередуются со снежными и дождливыми.

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