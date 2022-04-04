ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ⟩ Узнайте первыми, когда же придет настоящая весна и наступит лето!

Начавшийся апрель оказался зимним месяцем. Весна в Северном полушарии началась 20 марта, но настоящей весной, и мы это знаем, считается погода, при которой температура воздуха превышает 10 градусов тепла. По мнению некоторых синоптиков, весны практически не будет, а после холода сразу придет теплый фронт воздуха и наступит лето. Поживем-увидим, пишет Elu24.