Начавшийся апрель оказался зимним месяцем. Весна в Северном полушарии началась 20 марта, но настоящей весной, и мы это знаем, считается погода, при которой температура воздуха превышает 10 градусов тепла. По мнению некоторых синоптиков, весны практически не будет, а после холода сразу придет теплый фронт воздуха и наступит лето. Поживем-увидим, пишет Elu24.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ⟩ Узнайте первыми, когда же придет настоящая весна и наступит лето!
Узнайте первыми, когда же придет настоящая весна и наступит лето!
Согласно долгосрочному прогнозу погоды американского сайта accuweather.com, температура апреля в Эстонии соответствует или немного ниже средней нормы.