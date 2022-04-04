Гороскоп на 5 апреля для всех знаков Зодиака

Чтобы добиваться поставленных целей, необходим хорошо проработанный план, дисциплина, терпение и планомерность. 4 апреля Луна в квадратуре с Сатурном сделает акцент на финансовых проблемах. Могут выясниться дополнительные факторы, влияющие на доходы и расходы. Под влиянием Сатурна на особые доходы рассчитывать не приходится, следовательно, нужно усиленно сокращать расходы.

Кроме того, понедельник очень хорош для того, чтобы приобщиться к здоровому образу жизни всерьез и надолго. Хорошо продуманные покупки окажутся удачными. А купленное спонтанно может оказаться бракованным или ненужным.

Овен

В первой половине дня Овны смогут достичь успехов в профессиональной деятельности. Вам придется столкнуться с сильными соперниками и одержать над ними верх. Трудности вас не испугают, вы полны энергии и энтузиазма. Ближе к обеду вас порадуют хорошие новости. Под вечер вашим близким родственникам может понадобиться помощь.

Телец

Напряженный день для Тельцов. Даже привычные обязанности станет выполнять сложнее обычного, однако вы не отступаете, упорно преодолевая преграды на пути к поставленной цели. Вам пригодится опыт, полученный ранее. Благоприятный день для решения финансовых вопросов. Стоит помнить, что события этого дня будут иметь важнее последствия в дальнейшем.

Близнецы

В этот день у Близнецов появляется шанс улучшить свое материальное положение и привести в порядок финансовые дела. Возможно, у вас появиться новый источник доходов. Благоприятный день для решения бытовых проблем и обустройства жилища.

Рак

В первой половине дня лучше не откладывать запланированные дела. Ваша продуктивность на максимуме и это позволит справиться с обязанностями быстрее. Ближе к обеду окружающие могут высказывать вам свои претензии, а реагировать на критику спокойно вам станет сложнее. Отношения с родственниками под вечер могут быть напряженными.

Лев

Сегодня Львы могут задумываться о возобновлении старых отношений. Однако звезды советуют отказаться от этих попыток, так как это не принесет желаемых результатов, а обернется большими хлопотами. В этот день стоит подумать о будущем и поделиться своими планами с друзьями. Прежде чем принимать важное решение, стоит задуматься о возможных последствиях. Возможны финансовые затруднения.

Дева

В воскресенье Девам стоит рассчитывать только на собственные силы. Так добиться желаемого станет легче. Не стоит полагать на окружающих слишком больших надежд. Вы сможете быстро найти выход из затруднительной ситуации и решить проблему. С финансами стоит быть осторожнее, вы склонны тратить деньги на вещи, без которых можно обойтись. Позже об этом можно пожалеть.

Весы