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ФОТО ⟩ Элджей попал в ДТП в Дубае

Limon.ee
Элджей попал в ДТП в Дубае
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Популярный российский рэпер Элджей (наст. имя - Алексей Узенюк) попал в автомобильную аварию в Дубае, сообщает Telegram-канал PeopleTalk.

Известно, что Элджей в момент аварии находился в автомобиле Lamborghini Urus. В результате ДТП машина получила значительные повреждения.  О состоянии артиста пока ничего не известно.

Артист сам показал фотографию разбитого автомобиля в соцсетях - пострадала передняя часть Lamborghini. О причинах случившегося Элджей не сообщил.

По информации доступной в Сети, аналогичный новый спорткар стоит свыше 300 тысяч евро.

Ранее Элджей показывал в соцсетях, что находится на Кипре и даже получил там вид на жительство. До этого момента рэпер находился с концертами в РФ, но в связи с войной принял решение их отменить.

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