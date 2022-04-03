ВИДЕО ⟩ Макс Барских неожиданно вступил в ряды ВСУ

«С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад в моих руках был только микрофон, но сейчас...»,

Напомним, Макс Барских записал несколько видеообращений к россиянам. Ранее он запретил свою музыку «на территории Российской Федерации». Он такдже сообщил, что разрывает в одностороннем порядке контракты с российскими компаниями и отменил концерты в России. Полученные за билеты деньги пойдут на гуманитарную помощь Украине. Его слова вызвали реакцию со стороны звезд российского шоу-бизнеса. Барских не стал молчать и ответил им.