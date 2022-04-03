На протяжении уже более 200 выпусков мы путешествуем по всему миру, получаем только самые яркие впечатления и захватывающие эмоции! Программа «Стиль Жизни» вновь вместе с вами, ведь это целый мир в котором никогда не бывает скучно!
СМОТРИ ⟩ Новые приключения с Анатолием Эйном ждут зрителя на канале 3+
Новые приключения с Анатолием Эйном ждут зрителя на канале 3+
Встречайте новый сезон популярного проекта «Стиль Жизни» с Анатолием Эйном по воскресеньям в 11 утра и после 11 вечера на 3+Эстония!
Держим вас в курсе потрясающих событий и открываем новые модные горизонты
В первом выпуске нового сезона 3 апреля мы отправимся в путешествие на испанский остров Гран-Канария. Зрителя ждет невероятная прогулка по достопримечательностям, испанская кухня, модная индустрия, мир музыки и искусства.
Смотри трейлер нового сезона и стремись к яркой жизни вместе с Анатолием Эйном!
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