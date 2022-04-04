ГАЛЕРЕЯ ⟩ Пирожные за 11, булка за 5.50, гардероб за 1 евро: удивлению не было предела на Фестивале хлеба

На Фестивале было представлено около 80 всевозможных стендов: от пекарен со всей Эстонии до мясных и цветочных лавок.

Фестиваль хлеба в таллиннском Котле культуры Фото: Viktoria Solomonchuk

На прилавках пекарен огромное количество всевозможных вариаций хлеба, булочек, пирожных и пирожков. Цены очень разные, но далеко не бюджетные.

«Это ручная работа с использованиям муки высокого качества от маленького производителя, это не массовое производство и мы не используем стабилизаторы. Наш приоритет - чтобы человек пришел и имел возможность купить свежий, еще теплый хлеб. Мы выпекаем примерно 300 буханок черного хлеба в день в ценовом диапазоне 1,79 – 2,39»

– рассказывает Дмитрий Халюков, главный повар Selver, представитель Selveri Pagarid.

«Хлеб ручной работы не может стоить 60 центов, в магазинах хлеб выпекают тысячами, мы же делаем 30-40 буханок, без добавок и стабилизаторов, замешиваем и выпекаем своими силами. К тому же сырье закупаем не такими объемами, как магазины, соответственно и цена на конечный товар дороже»,

– поделился со мной своими мыслями Элар Юримяэ, пекарь и владелец Kohalik kondiiter ja pagar, у которого буханка черного хлеба стоит 3,50 евро, а белого 5,50.

Фестиваль хлеба. Стоимость хлеба - 3.50, булки - 5.50 Фото: Viktoria Solomonchuk

Поразила стоимость пирожного Kirju koer - 11 евро. Посетители ярмарки с удовольствием его пробовали, однако покупать не решались.

Фестиваль хлеба. Пирожное Kirju koer за 11 евро. Фото: Viktoria Solomonchuk

Поговорив с кондитерами, поварами и пекарями, я сделала вывод: основное отличие маленьких пекарен от крупных сетей – это ручной труд, отсутствие химических добавок в продукции и закупка сырья в неоптовом количестве. Пекари признаются, что сети выдвигают очень жесткие требования к товару, а основное условие - хлеб должен долго храниться. Как хвалятся некоторые пекари, их хлеба даже черствеют.

По данным сайта palgad.ee, зарплата пекаря варьируется в пределах 611 - 1 100 евро.

На щекотливый вопрос о зарплате участники Фестиваля отвечали неохотно, но мне всё-таки удалось кое-что выяснить.

«Мы не можем назвать зарплату в цифрах, даже примерно, – говорит главный повар Selver Дмитрий Халюков. - Купить самолёт, конечно, не удастся, но средняя по Эстонии зарплата точно есть. Меньше 2000 евро, но всё индивидуально».

«Пекарь зарабатывает столько, чтобы было желание приходить на следующий день на работу», говорит Артём Иванов, представитель бара-буфета Nikolay.