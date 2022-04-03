ВИДЕО ⟩ Эстонец строит прочный и надежный «бункер»

«Я начал делать сборные бетонные дома. Дом крепится на газоне на деревянных подставках. Конструкция очень прочная, и строение очень надежное», - говорит Андрес Сарапуу, который занимается производством домов. По словам мужчины, хижину можно возвести за один-два дня, и для этого требуется два человека. На видео ниже вы можете увидеть строящуюся хижину. «Утепление и крыша еще впереди», - добвляет Сарапуу.

«Главная тема - это война, и мы оказались в ловушке», - говорит мужчина в конце видео. «Поскольку мир переживает потрясения, стоит быть готовым к кризису».

Дом можно собрать самостоятельно. Фото: Erakogu

Сарапуу рассказал Elu24, что в настоящее время он работает над прототипами двух типов бетонных защитных конструкций. Структуры просты и самосборны. «Для возведения конструкции не требуется специальное оборудование (кран, подъемник и т.д.), фундамент или большие подъездные пути», - говорит Сарапуу.

«Его также можно использовать в качестве жилого дома. Жилой вариант дома выполнен из дерева и утеплен. Другой вариант - это дом с более толстыми бетонными стенами», - говорит Сарапуу. «Все зависит от того, что заказчик хочет получить в комплекте», - говорит мужчина, который планирует не только делать дома для собственного пользования, но и продавать их.

«Цена доступная. Полный комплект стоит около 25 000 евро. Дом отвечает всем требованиям», - говорит Сарапуу. «Все было рассчитано инженерами, чтобы понять, где что помещается», - говорит он.