УЖАСНАЯ ТРАГЕДИЯ ⟩ Люди шокированы смертью на концерте Сергея Трофимова

2 апреля на юбилейном концерте 55-летнего певца Сергея Трофимова (более известен как Трофим) в московском театре Российской Армии произошел шокирующий инцидент. Пьяный зритель рухнул с балкона и разбился насмерть, сообщают Telegram-каналы Mash и 112. Это произошло уже после шоу, когда присутствующих позвали на сцену. По предварительным сведениям, находящийся в состоянии алкогольного опьянения поклонник Трофима побежал на подмостки, однако не удержал равновесие и рухнул вниз. За собой он утянул ни в чем не повинную женщину, 37-летнюю Иданию Лисовскую. К счастью, она выжила.