Инцидент произошел в театре Российской Армии в Москве. На глазах у всех мужчина неожиданно рухнул в зрительный зал. К сожалению, врачи не смогли спасти несчастного, пишет eg.ru.
УЖАСНАЯ ТРАГЕДИЯ ⟩ Люди шокированы смертью на концерте Сергея Трофимова
2 апреля на юбилейном концерте 55-летнего певца Сергея Трофимова (более известен как Трофим) в московском театре Российской Армии произошел шокирующий инцидент. Пьяный зритель рухнул с балкона и разбился насмерть, сообщают Telegram-каналы Mash и 112. Это произошло уже после шоу, когда присутствующих позвали на сцену. По предварительным сведениям, находящийся в состоянии алкогольного опьянения поклонник Трофима побежал на подмостки, однако не удержал равновесие и рухнул вниз. За собой он утянул ни в чем не повинную женщину, 37-летнюю Иданию Лисовскую. К счастью, она выжила.
«В конце выступления зрителей позвали на сцену. Мужчина, который находился на балконе, захотел принять участие. Он начал спускаться, но оступился, и при падении схватился за женщину. По предварительным данным, погибший при падении с балкона был пьян», — информирует 112.
По данным Mash, Идания Лисовская госпитализирована в тяжелом состоянии. Сейчас на месте работают оперативные службы, которые пытаются во всех подробностях восстановить картину произошедшего. Между тем, сам Трофим о случившемся узнал от журналистов. По словам исполнителя, сразу же после выступления он пошел за кулисы и не видел, что происходит в зале. Проводится проверка. Пользователи Интернета шокированы произошедшим.