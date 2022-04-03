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СЕКС-БОМБА ⟩ Фото полностью «голой» Бейонс на красной дорожке собрало 2,5 миллиона лайков

Limon.ee
Фото полностью «голой» Бейонс на красной дорожке собрало 2,5 миллиона лайков
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Бейонс
Бейонс Фото: MARIO ANZUONI

Фото полностью «голой» Бейонс на красной дорожке собрало 2,5 млн лайков, сообщает Topnews.

Абсолютно прозрачное платье певицы стало одним из главных событий Оскара-2022.

Выход Бейонсе на красную дорожку «Оскара-2022» запомнится миллионам людей в мире и будет обсуждаться еще долго. Певица вышла совершенно обнаженной и лишь серебристые легкие накладки чуть прикрывали ее интимные места.

Платье из невидимой ткани сделало Бейонс главной фигурой мероприятия. Менее чем за 5 часов снимки певицы в эпатажном наряде набрали более 2,5 миллионов лайков. Сама артистка осталась очень довольна произведенным впечатлением. Она прокомментировала фотосессию одним словом – GORGEOUS (великолепно).

Поклонники певицы не поскупились на выражение чувств. Кто-то жаловался, что теперь не сможет заснуть, кто-то посчитал, что певица и правда вышла в люди голышом. Были и такие, кто сообщил о том, что «пятая точка» Бейонс его оскорбляет и попытался возмутиться. Но на всех не угодишь, хотя певица и не пытается.

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