В этот день надо стремиться больше находиться на свежем воздухе и хорошо проветривать помещения. Это воскресенье хорошо подходит для покупок самого широкого спектра товаров. Только не берите первое попавшееся, сначала стоит изучить весь спектр предложений.
Гороскоп на 3 апреля для всех знаков Зодиака
Хороший день для кулинарных экспериментов, для того, чтобы освоить новый рецепт или добавить необычный ингредиент в привычное блюдо. Можно сделать модную стрижку или сложное окрашивание волос.
Овен, позаботьтесь о приватности. Следите, чтобы посторонние уши не слышали, о чем вы говорите.
Телец, это хороший день для продумывания преобразований, особенно в доме и в семейной жизни.
Близнецы, то, что было только догадками, превратится в уверенность.
Рак, вы сможете купить что-то по-настоящему красивое и то, что вам подходит. При этом проще будет подобрать идеальный баланс между ценой и качеством.
Лев, вам предстоит растормошить некое сонное царство.
Дева, вас ждет удача, если сегодня вы попробуете побыть немножко другим человеком.
Весы, вы можете чувствовать себя не в своей тарелке. Особенно, если окажетесь среди незнакомых людей. Для знакомств день не очень хороший.
Скорпион, избегайте общаться с неприятными вам людьми, а с теми, кто вам дорог, не выясняйте отношения.
Стрелец, вы сможете помочь кому-то достойно встретить превратности судьбы.
Козерог, вы сможете принять сложное, но остроумное решение.
Водолей, в вашей личной, внутренней библиотеке наблюдений за человечеством появится пара-тройка новых статей.
Рыбы, проснись и пой! Это не только способ радостно начать день, но и повод задуматься, почему именно эта песня крутится в вашей голове, пишет mir24.tv.