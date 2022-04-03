Гороскоп на 3 апреля для всех знаков Зодиака

Хороший день для кулинарных экспериментов, для того, чтобы освоить новый рецепт или добавить необычный ингредиент в привычное блюдо. Можно сделать модную стрижку или сложное окрашивание волос.

Овен, позаботьтесь о приватности. Следите, чтобы посторонние уши не слышали, о чем вы говорите.

Телец, это хороший день для продумывания преобразований, особенно в доме и в семейной жизни.

Близнецы, то, что было только догадками, превратится в уверенность.

Рак, вы сможете купить что-то по-настоящему красивое и то, что вам подходит. При этом проще будет подобрать идеальный баланс между ценой и качеством.

Лев, вам предстоит растормошить некое сонное царство.

Дева, вас ждет удача, если сегодня вы попробуете побыть немножко другим человеком.

Весы, вы можете чувствовать себя не в своей тарелке. Особенно, если окажетесь среди незнакомых людей. Для знакомств день не очень хороший.

Скорпион, избегайте общаться с неприятными вам людьми, а с теми, кто вам дорог, не выясняйте отношения.

Стрелец, вы сможете помочь кому-то достойно встретить превратности судьбы.

Козерог, вы сможете принять сложное, но остроумное решение.

Водолей, в вашей личной, внутренней библиотеке наблюдений за человечеством появится пара-тройка новых статей.