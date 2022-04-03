ФОТО СО СВАДЬБЫ ⟩ 60-летний Игорь Бутман женился на 28-летней журналистке

60-летний Игорь Бутман связал себя узами брака с 28-летней журналисткой Анной Львовой. Церемония бракосочетания прошла в Юсуповском Дворце в Санкт-Петербурге. Пара поделилась снимками со свадьбы в социальных сетях. Музыкант признался в любви молодой жене, а Анна назвала этот день волшебным. С радостным событием молодоженов поздравили друзья и коллеги. Среди них Виктория Маслова, Полина Диброва, Андрей Сергеев, Николай Расторгуев, Ольга Перетятько и другие. Трогательными пожеланиями также поделилась Лариса Долина. Джаз-исполнительница вспомнила, как зарождалась любовь Игоря Михайловича и Анны.

«Я не помню, сколько лет назад это случилось, но случилось! И я помню, что это было в его клубе, на Таганке, Игорь Бутман сказал: «Лариса, я влюбился и я хочу жениться на этой девочке!» Очень убедительно заявил, трудно было не поверить. А потом познакомил меня со своей избранницей. Милая, юная, улыбчивая. Прошло несколько лет и я сама полюбила эту девочку и я очень счастлива, что Аня и Игорь вместе, а сегодня уже официально! Люблю обоих и хочу, чтобы эти двое были счастливы всю жизнь! Горько!!!» — написала Долина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее даны без изменений. — Прим. ред.).

Пара встречалась более двух лет прежде, чем узаконить союз. Игорь Михайлович сделал предложение руки и сердца журналистке летом минувшего года. В марте пара начала готовиться к свадьбе. Тогда Анна впервые поделилась кадрами с предсвадебной суетой. Девушка показала, как выбирала платье для церемонии. Она отметила, что подобные хлопоты — приятные. Наряд для важного дня журналистка заказала у российского модельера Татьяны Кочновой. Пара часто демонтирует счастливую совместную жизнь в личных микроблогах. «Каждый день с тобой. Музыка твоей души и твоего сердца прекрасна», — обратилась Анна к артисту в День всех влюбленных.

Бутман также любит рассказывать о своей возлюбленной в социальных сетях. «Аня окончила консерваторию по классу вокала, любит музыку, журналисткой работала. Когда в Москву переехала, то стала трудиться в нашей организации. Начала замечательные музыкальные джаз и фанк программы создавать. Потом мы стали встречаться… Мы просто живем и наслаждаемся. Она моим пиаром, фестивалями, концертами занимается. Помогает во всем…» — рассказывал джазмен.