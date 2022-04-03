ФОТО СО СВАДЬБЫ ⟩ 60-летний Игорь Бутман женился на 28-летней журналистке
60-летний Игорь Бутман связал себя узами брака с 28-летней журналисткой Анной Львовой. Церемония бракосочетания прошла в Юсуповском Дворце в Санкт-Петербурге. Пара поделилась снимками со свадьбы в социальных сетях. Музыкант признался в любви молодой жене, а Анна назвала этот день волшебным. С радостным событием молодоженов поздравили друзья и коллеги. Среди них Виктория Маслова, Полина Диброва, Андрей Сергеев, Николай Расторгуев, Ольга Перетятько и другие. Трогательными пожеланиями также поделилась Лариса Долина. Джаз-исполнительница вспомнила, как зарождалась любовь Игоря Михайловича и Анны.
«Я не помню, сколько лет назад это случилось, но случилось! И я помню, что это было в его клубе, на Таганке, Игорь Бутман сказал: «Лариса, я влюбился и я хочу жениться на этой девочке!» Очень убедительно заявил, трудно было не поверить. А потом познакомил меня со своей избранницей. Милая, юная, улыбчивая. Прошло несколько лет и я сама полюбила эту девочку и я очень счастлива, что Аня и Игорь вместе, а сегодня уже официально! Люблю обоих и хочу, чтобы эти двое были счастливы всю жизнь! Горько!!!» — написала Долина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее даны без изменений. — Прим. ред.).
Пара встречалась более двух лет прежде, чем узаконить союз. Игорь Михайлович сделал предложение руки и сердца журналистке летом минувшего года. В марте пара начала готовиться к свадьбе. Тогда Анна впервые поделилась кадрами с предсвадебной суетой. Девушка показала, как выбирала платье для церемонии. Она отметила, что подобные хлопоты — приятные. Наряд для важного дня журналистка заказала у российского модельера Татьяны Кочновой. Пара часто демонтирует счастливую совместную жизнь в личных микроблогах. «Каждый день с тобой. Музыка твоей души и твоего сердца прекрасна», — обратилась Анна к артисту в День всех влюбленных.
Бутман также любит рассказывать о своей возлюбленной в социальных сетях. «Аня окончила консерваторию по классу вокала, любит музыку, журналисткой работала. Когда в Москву переехала, то стала трудиться в нашей организации. Начала замечательные музыкальные джаз и фанк программы создавать. Потом мы стали встречаться… Мы просто живем и наслаждаемся. Она моим пиаром, фестивалями, концертами занимается. Помогает во всем…» — рассказывал джазмен.
Для Анны брак с Игорем Михайловичем первый, а для музыканта — четвертый. Первой женой саксофониста стала американка Айлин. Пара узаконила отношения в 1987, однако спустя три года совместной жизни пара рассталась. В 1991-м музыкант женился на иностранке по имени Дон. В их союзе появился на свет сын Михаил. Позже они развелись. Разрыв оказался тяжелым. В итоге бывшая супруга запретила Бутману видеться с сыном. Джазмен смог пообщаться с Михаилом, когда тот поступил в институт. В 1995-м году Игорь Михайлович связал себя узами брака с моделью Оксаной. У них родились два сына — Марк и Даниил. Пара прожила более 20 лет вместе, однако в 2015-м объявила о разводе.