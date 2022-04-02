Профессор Тартуского университета Ирья Лутсар решила попробовать свои силы в сфере развлечений.
ВИДЕО ⟩ Ирья Лутсар в образе работницы столовой снялась в клипе эстонской группы
Ирья Лутсар в образе работницы столовой снялась в клипе эстонской группы
Молекулярный биолог и бывший руководитель научного совета Ирья Лутсар приняла участие в съемках нового музыкального клипагруппы Põhja-Tallinn.
В пятницу Põhja-Tallinn выпустили новую песню с видеоклипом под названием Keelatud («Запрещено»). Музыкальное видео в юмористической форме отражает самые социально острые темы последних нескольких лет. Например, как покупатели без масок нападают на продавца.
В музыкальном клипе Ирья Лутсар предстала в образе работницы столовой, которая приносит детям гамбургеры и безалкогольные напитки, а позже бьет мужчину половником.
Смотрите видео!