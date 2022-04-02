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ВИДЕО ⟩ Ирья Лутсар в образе работницы столовой снялась в клипе эстонской группы

Limon.ee
Ирья Лутсар в образе работницы столовой снялась в клипе эстонской группы
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Ирья Лутсар
Ирья Лутсар Фото: Gert Tali

Профессор Тартуского университета Ирья Лутсар решила попробовать свои силы в сфере развлечений.

Молекулярный биолог и бывший руководитель научного совета Ирья Лутсар приняла участие в съемках нового музыкального клипагруппы Põhja-Tallinn.

В пятницу Põhja-Tallinn выпустили новую песню с видеоклипом под названием Keelatud («Запрещено»). Музыкальное видео в юмористической форме отражает самые социально острые темы последних нескольких лет. Например, как покупатели без масок нападают на продавца.

В музыкальном клипе Ирья Лутсар предстала в образе работницы столовой, которая приносит детям гамбургеры и безалкогольные напитки, а позже бьет мужчину половником.

Смотрите видео!

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