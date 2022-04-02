Гороскоп на 2 апреля для всех знаков Зодиака

Дева

Начало дня будет очень благоприятным. Появляется много хороших идей, причем к реализации некоторых из них можно приступить немедленно. Многим Девам добиться успеха поможет опыт, полученный в начале года. Можно полагаться на давних знакомых, проверенных союзников. Они не подведут. Вторая половина дня будет спокойной. Лучше всего она подходит для отдыха и общения с людьми, близкими вам по духу. Будет возможность немного расслабиться, отдохнуть. Вы восстановите силы, почувствуете себя гораздо бодрее и энергичнее.

Весы

Старайтесь смотреть на вещи реально и не строить иллюзий. Именно в этом сегодня заключается секрет успеха. Не исключено, что вы найдете ответы на вопросы, над которыми долго размышляли, или сможете сдвинуть какие-то сложные дела с мертвой точки. Во всем, что действительно важно, старайтесь рассчитывать только на свои силы, в остальном же можно полагаться на других. Близкие радуют приятными сюрпризами и хорошими новостями. Вторая половина дня обещает приятные встречи. Общение с друзьями будет вдохновляющим и непринужденным, найдется масса интересных тем для разговора.

Скорпион

Первая половина дня проходит очень спокойно. Она подходит для того, чтобы реализовать старые планы, воплотить в жизнь то, что было давно задумано. Не исключено, что захочется обдумать и обсудить какие-то ситуации прошлого, поговорить о том, что было почти забыто. Некоторым представителям знака такие беседы помогают разобраться в собственных чувствах. Позже нужно будет сосредоточиться на текущих делах. Могут появиться какие-то сложные задачи, требующие немедленного решения. Вы справитесь со всеми трудностями.

Стрелец

День не приносит серьезных проблем или поводов для беспокойства. Возможны небольшие задержки в делах, но они не смутят вас и не заставят переживать. Интуиция подсказывает, что вскоре вы добьетесь поставленных целей, и не ошибается. Проверенные методы часто оказываются эффективными, не нужно изобретать велосипед. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Можно делать покупки, в том числе незапланированные. Они часто оказываются удачными. Стоит быть внимательнее в поездках. Есть риск сбиться с пути, так что уточните маршрут заранее.

Козерог

Благоприятный день для учебы, а также любой работы, которая требует сбора и анализа информации, сопоставления фактов. Вы делаете правильные выводы, сами не допускаете ошибок и другим помогаете избежать их. Многие будут благодарны вам за хорошие советы. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с людьми, которые вам небезразличны. Становится проще найти общий язык, договориться о сотрудничестве. Многие разногласия остаются в прошлом. Во второй половине дня можно обсуждать дела, касающиеся финансов и имущества. Удастся найти верные решения.

Водолей

День начинается очень удачно. В первой его половине звезды готовы во многом поддержать вас. Не исключено, что откроются возможности, о которых прежде можно было только мечтать. Тут важно не растеряться. Интуиция помогает принимать верные решения, прислушивайтесь к ней. Вторая половина дня проходит не столь блестяще, но тоже неплохо. Будет возможность повидаться со старыми знакомыми и друзьями. Это время приятного общения, неспешных разговоров, а также новых планов, с осуществлением которых лучше не спешить.

Рыбы