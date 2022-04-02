Таллиннское кафе Komeet славится своим разумным подходом к еде и предлагает посетителям не только вкусную, но и здоровую пищу. На прошлой неделе кафе представило новое меню субботних и воскресных бранчей (до 17.00), где каждый кусочек несет нам пользу, здоровье и гастрономический оргазм.
УЖЕ СЕГОДНЯ! ⟩ Роскошные бранчи выходного дня в таллинском кафе Komeet заряжают энергией и не дают потолстеть
Основные принципы здорового питания просты: человек не должен голодать, увлекаться каким-либо продуктами одного вида, например, полностью отказываться от мяса или от термически обработанных продуктов. Мы должны есть все, но без фанатизма. И не поправляться. Бранчи по выходным на австралийский манер построены именно по принципу и - самое главное - с использованием местных продуктов. Конечно, сладкие манго у нас не растут, но львиная доля ингредиентов выращена на эстонских хуторах, огородах и водоемах.
Бранчи на австралийский манер в Komeet хороши тем, что ты сам можешь комплектовать составляющие меню, чтобы собрать в одну тарелку те продукты, которые хочется съесть. Есть основные блюда, а есть и гарнир, который делает вкус более насыщенным, острым и ярким. Самое дорогое блюдо - хуторская форель c укропным соусом за 20 евро, а самым, скажем так, бюджетным стал омлет за 9 евро с устрично-пармезанным соусом. Есть в меню и алкогольные напитки, например, любимая многими "мимоза" с натуральным апельсиновым соком.
Основой пирамиды правильного питания, как мы знаем, является пища, приготовленная из зерновых. В Komeet делают свой хлеб, в котором очень мало теста, одни семечки и орешки.