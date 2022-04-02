УЖЕ СЕГОДНЯ! ⟩ Роскошные бранчи выходного дня в таллиннском кафе Komeet заряжают энергией и не дают потолстеть

Основные принципы здорового питания просты: человек не должен голодать, увлекаться каким-либо продуктами одного вида, например, полностью отказываться от мяса или от термически обработанных продуктов. Мы должны есть все, но без фанатизма. И не поправляться. Бранчи по выходным на австралийский манер построены именно по принципу и - самое главное - с использованием местных продуктов. Конечно, сладкие манго у нас не растут, но львиная доля ингредиентов выращена на эстонских хуторах, огородах и водоемах.

Бранчи на австралийский манер в Komeet хороши тем, что ты сам можешь комплектовать составляющие меню, чтобы собрать в одну тарелку те продукты, которые хочется съесть. Есть основные блюда, а есть и гарнир, который делает вкус более насыщенным, острым и ярким. Самое дорогое блюдо - хуторская форель c укропным соусом за 20 евро, а самым, скажем так, бюджетным стал омлет за 9 евро с устрично-пармезанным соусом. Есть в меню и алкогольные напитки, например, любимая многими "мимоза" с натуральным апельсиновым соком.

Основой пирамиды правильного питания, как мы знаем, является пища, приготовленная из зерновых. В Komeet делают свой хлеб, в котором очень мало теста, одни семечки и орешки.

Такая хлебная тарелка обойдется в 2 евро. Подается вместе с чесночной намазкой. Фото: Лиана Турпакова

Богатая фруктовая тарелка за 6 евро Фото: Лиана Турпакова

Блюдо называет "Балийская супер-каша". Делается из полезного черного риса с добавлением кокосового молока, масла гхи, кардамона, зерен граната и банана. Стоимость такой сытной тарелки - 10 евро Фото: Лиана Турпакова

Нежнейшая форель с эстонского хутора Пяхкла cервируется с брокколи, цветной капустой, жареной миндальной крошкой и потрясающим укропным соусом. Цена блюда - 20 евро Фото: Лиана Турпакова

Слишком соленая телячья колбаска из Рохумаа, запеченные бобы, жареный гриб портобелло под томатным соусом с добавлением розмарина. Фото: Лиана Турпакова

Тающие во рту оладьи (сделаны на кефире) со свежими ягодами и йогуртом. В меню есть и блины, причем сладкий или соленый гарнир можно выбрать самому Фото: Лиана Турпакова

Какой же бранч без многослойных круассанов? Фото: Лиана Турпакова

Смузи из облепихи и семян чиа заряжает на весь день. А если еще выпить и пару стаканчиков апельсинового сока... Бодрость духа обеспечена Фото: Лиана Турпакова