ВИДЕО ⟩ Съемочная группа «Известий» попала на территорию дома с квартирой жены Зеленского

Съемочная группа «Известий» попала на территорию дома с квартирой жены Владимира Зеленского. Стоимость роскошной резиденции, по предварительным подсчетам — около 500 000 евро. Площадь — 130 квадратных метров. Трехкомнатная квартира находится в клубном доме «Император», в семи километрах от Ялты, на втором этаже шестиэтажного дома. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео изнутри.

На кадрах можно увидеть внешнее убранство дома, парковку, балкон квартиры с видом на море и интерьер, который в целом кажется достаточно скромным. Гостиная совмещена с кухней-столовой, также на видео запечатлена спальня с ванной комнатой, гостевая комната и санузел с душевой кабинкой.