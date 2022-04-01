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ВИДЕО ⟩ Съемочная группа «Известий» попала на территорию дома с квартирой жены Зеленского

Limon.ee
Съемочная группа «Известий» попала на территорию дома с квартирой жены Зеленского
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Елена Зеленская
Елена Зеленская Фото: Yurii Rylchuk

Стоимость роскошной резиденции, по предварительным подсчетам — около 500 000 евро, площадь — 130 квадратных метров, пишет 5 канал.

Съемочная группа «Известий» попала на территорию дома с квартирой жены Владимира Зеленского. Стоимость роскошной резиденции, по предварительным подсчетам — около 500 000 евро. Площадь — 130 квадратных метров. Трехкомнатная квартира находится в клубном доме «Император», в семи километрах от Ялты, на втором этаже шестиэтажного дома. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео изнутри.

На кадрах можно увидеть внешнее убранство дома, парковку, балкон квартиры с видом на море и интерьер, который в целом кажется достаточно скромным. Гостиная совмещена с кухней-столовой, также на видео запечатлена спальня с ванной комнатой, гостевая комната и санузел с душевой кабинкой.

Однако и без элементов роскоши не обходится. Отличительная особенность дома - открытый бассейн на крыше. Окна квартиры жены Зеленского выходят на тихий дворик с видом на горы и лес.

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