ДОХОДИТ ДО АБСУРДА ⟩ Фирма Chanel заставляет россиянок подписывать бумаги, что они не будут носить одежду и сумки на родине

Блогер @lisalitvin возмутилась в сториз, что ей отказали в продаже сумки Chanel из-за того, что девушка из России.

Скриншот из личной странички Инстаграм @lisalitvin Фото: https://instagram.com/lisalitvin

В сториз девушка пояснила, что со вчерашнего дня в Chanel действует постановление о том, что магазин может продать товар только в том случае, если покупатель подпишет бумагу, что не увезет вещь в Россию и не будет носить ее там.

Вот так выглядит бумага, где дословно написано "я не живу в России и не буду носить ее на территории России"

У нас нет никакого национализма»: Бутики Chanel в Европе отрицают дискриминацию русских клиентов.

Super связался с магазинами бренда в Париже, Милане, Берлине, Лондоне и Афинах. Сотрудники заверили корреспондента, что они по-прежнему рады видеть покупателей из России и не требуют от клиентов никаких обязательств. Распоряжений просить расписки, как в дубайском бутике, у них нет.

«Не беспокойтесь. У нас нет никакого национализма. Мы подобное не практикуем», — говорит менеджер берлинского магазина Chanel.