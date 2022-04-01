МАЛО ПЛАТЯТ? ⟩ Премьер-министр Финляндии купила квартиру площадью почти 100 квадратных метров в кредит

По данным финских СМИ, Марин купила квартиру площадью 96,8 квадратных метров в западной части Хельсинки в районе Эту-Тёёлё в январе этого года за 825 тысяч евро.

Зарплата премьер-министра Финляндии — средняя по Финляндии, поэтому Марин пришлось взять кредит в банке, чтобы купить квартиру. По общедоступным данным на конец февраля, у Марин уже есть кредиты. Сумма его банковского кредита за год увеличилась на 260 000 евро и сейчас составляет 719 000 евро.