Премьер-министр Финляндии Санна Марин купила отремонтированную квартиру в престижном районе Хельсинки, которая находится в квартирном доме с хорошо функционирующим квартирным товариществом. Соседями премьер-министра являются, например, любимый телеведущий жителей Финляндии и бывший высокопоставленный офицер Сил обороны.
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МАЛО ПЛАТЯТ? ⟩ Премьер-министр Финляндии купила квартиру площадью почти 100 квадратных метров в кредит
Премьер-министр Финляндии купила квартиру площадью почти 100 квадратных метров в кредит
По данным финских СМИ, Марин купила квартиру площадью 96,8 квадратных метров в западной части Хельсинки в районе Эту-Тёёлё в январе этого года за 825 тысяч евро.