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МАЛО ПЛАТЯТ? ⟩ Премьер-министр Финляндии купила квартиру площадью почти 100 квадратных метров в кредит

Инна-Катрин Хейн Limon.ee
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Премьер-министр Финляндии купила квартиру площадью почти 100 квадратных метров в кредит
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Финский премьер-министр Санна Марин.
Финский премьер-министр Санна Марин. Фото: REUTERS/Vincent West/Scanpix

Премьер-министр Финляндии Санна Марин купила отремонтированную квартиру в престижном районе Хельсинки, которая находится в квартирном доме с хорошо функционирующим квартирным товариществом. Соседями премьер-министра являются, например, любимый телеведущий жителей Финляндии и бывший высокопоставленный офицер Сил обороны.

По данным финских СМИ, Марин купила квартиру площадью 96,8 квадратных метров в западной части Хельсинки в районе Эту-Тёёлё в январе этого года за 825 тысяч евро.

Зарплата премьер-министра Финляндии — средняя по Финляндии, поэтому Марин пришлось взять кредит в банке, чтобы купить квартиру. По общедоступным данным на конец февраля, у Марин уже есть кредиты. Сумма его банковского кредита за год увеличилась на 260 000 евро и сейчас составляет 719 000 евро.

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