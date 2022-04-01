Тамара Глоба публично унизила Василису Володину

Когда-то Тамара Глоба и Василиса Володина работали в одной программе. Дамы были экспертами-астрологами в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Правда, лично они пересекались всего несколько раз. Однако этого бывшей жене астролога Павла Глобы хватило для того, чтобы оценить профессионализм Василисы.

Тамара Глоба девять лет назад засомневалась в астрологических способностях Василисы Володиной. 65-летняя Тамара Михайловна отметила, что она и ее бывший супруг Павел Глоба дают реальные прогнозы, тогда как у Володиной с этим беда.

«Василису Володину я не знаю. Мы с ней виделись два раза в коридоре, никогда не общались. С ее работами не знакома, но однажды, по-моему в 2003 году, прочитала ее предсказания астрологам на год. Но ничего этого не состоялось», – заявила Тамара Михайловна в беседе с Надеждой Стрелец.

Глоба добавила, что у Володиной свой взгляд на астрологию. «Да и она личной жизнью людей занимается. Наверное, многим помогла», – добавила эксперт.

Что касается предсказаний самой Глобы, то многие из них действительно сбылись. «Про март 2022-го я говорила, что это период переговоров и урегулирования. Предсказания на этот год прозвучали в нескольких программах в прошлом году», – заключила астролог.

Стоит отметить, что в настоящее время Василиса сосредоточена на частной практике. Она делает прогнозы буквально обо всем. Например, изучив закономерности движения планет, отмечает Володина, можно увидеть будущие тенденции и тренды в моде.