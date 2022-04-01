Гороскоп на 1 апреля для всех знаков Зодиака

Дева

Отличный день для любых занятий, связанных со сбором и анализом информации. Ничто не ускользнет от вашего внимания, не останется незамеченным. Вы сделаете правильные выводы, никто не собьет вас с толку, не заставит принять неверное решение. Вероятны отличные идеи, касающиеся работы. Могут возникнуть финансовые трудности. Сразу становится ясно, что они носят временный характер и серьезных причин для волнений нет. Вы не поддаетесь на провокации, принимаете верные решения. Некоторые Девы заключат сделки, которые позже принесут прибыль.

Весы

Удачный день. Он хорошо подходит для того, чтобы браться за новые дела. Вы находите кратчайший путь к цели, понимаете, как стоит действовать, чтобы быстро получить нужный результат. Знакомые охотно помогают вам, иногда их даже просить об этом не приходится. Вы на многих производите хорошее впечатление. Не исключено, что именно в этот день завяжутся знакомства, которые положат начало долгой дружбе или красивой романтической истории. Во всем, что касается отношений, стоит полагаться на интуицию. Ее подсказки неизменно оказываются верными.

Скорпион

Не самый простой день. В первой его половине трудности могут возникать там, где вы меньше всего их ожидаете. Из-за этого некоторые дела останутся незавершенными (к счастью, ненадолго). Не исключено, что придется изменить планы. Вряд ли вы будете от этого в восторге. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Вторая половина дня открывает интересные возможности, дает шанс реализовать какие-то смелые планы. Важно действовать быстро. Вы это понимаете, поэтому не тратите время на пустые разговоры, стараетесь избегать долгих споров.

Стрелец

Вы сможете справиться со многими делами, если постараетесь действовать быстро, ничего не откладывать на потом. Возможны удачные совпадения, какие-то приятные события и хорошие новости. Звезды вас поддерживают. Постарайтесь извлечь из этого максимум пользы. Многим Стрельцам сегодня пригодятся знания, полученные раньше. Не исключено, что именно благодаря им представители знака оставят соперников далеко позади. Заметно меняются к лучшему отношения с людьми, с которыми вы прежде с трудом находили общий язык. Может оказаться, что у вас куда больше общего, чем вы думали прежде.

Козерог

Старайтесь сохранять серьезность в начале дня. В это время вы склонны к некоторому легкомыслию, можете сказать или сделать то, о чем позже пожалеете. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций, вам чаще везет, многое дается проще. Не исключено, что удастся осуществить какой-то смелый план, к которому вы прежде не относились всерьез. Вероятны денежные поступления. Не торопитесь тратить полученные средства. Позже они пригодятся для чего-то важного, позволят сделать крупную покупку или удачную инвестицию.

Водолей

День беспокойный, но благоприятный. Помните: времени на размышления у вас часто немного. И принимать решения, и действовать нужно быстро. К счастью, рядом есть люди, с которыми вы можете посоветоваться. Чужой опыт часто оказывается полезным. День благоприятен с точки зрения личных отношений. Вы часто понимаете близких с полуслова. Возможны приятные сюрпризы, знаки внимания. Будет шанс вернуться к идее, на которую вы когда-то возлагали большие надежды. На этот раз ее удастся осуществить, и все останутся довольны.

Рыбы