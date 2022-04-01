ПРИКОСНУТЬСЯ К РОСКОШИ ⟩ Фото туристов на фоне дорогой яхты Абрамовича заполнили Сеть

Пользователи соцсетей атаковали дорогую яхту Романа Абрамовича ради эффектных фотографий. Туристы в Турции пользуются моментом, пока большая яхта Eclipse российского миллиардера пришвартована в порту, и делают многочисленные снимки.

СМИ обратили внимание на флешмоб среди пользователей соцсетей. В Instagram появилась масса фотографий туристов на фоне яхты Абрамовича. Отдыхающие пытаются прикоснуться к роскошной жизни и снимают себя рядом с Eclipse, которая была построена в 2009 году.

Тогда судно создавали по спецзаказу от Абрамовича. В те годы яхта стала самым большим частным судном в мире.

«У туристов на турецком курорте Мармарис новое развлечение – фото на фоне яхты Романа Абрамовича Eclipse. Да, яхта все ещё его и ждет хозяина с переговоров в Стамбуле – и, по слухам, торговли с ФК Бешикташ, надо же чем-то заменить в колоде Челси», – пишут в Telegram-канале «Антиглянец».

А в Telegram-канале «Только никому» сообщается, что на другой яхте – 115-метровой Pelorus – Абрамович попросту не смог пришвартоваться в Санкт-Петербурге.

Судно оставили на Английской набережной, рядом с крейсером «Аврора».

«Вот тогда тоже фотографирование шло круглосуточно. Eclipse, конечно, покруче будет. Когда-то ее 162 метра не поместились даже в гавани на Лазурке. Долгое время она была самой большой яхтой в мире, – пишут в Сети.

Напомним, в это время, пока туристы атаковали яхту, Абрамович участвовал в российско-украинских переговорах в Стамбуле.