Благоприятный день. Особенно хорошо проходят встречи в неформальной обстановке. Очень разным людям удается найти общий язык, договориться о совместных действиях. Легко складываются рабочие и творческие союзы, образовываются пары. Мимолетная симпатия может положить начало долгому и сильному чувству, пишет Дворец.
Гороскоп на 31 марта для всех знаков Зодиака
Самые лучшие идеи, самые смелые планы появляются во второй половине дня. Можно по-новому взглянуть на привычные вещи, придумать что-то совершенно новое. Вдохновение посещает людей, которые прежде не были склонны к творчеству и чаще повторяли за другими, чем воплощали в жизнь собственные планы.
Овен
День принесет важную информацию, хорошие новости, которые вдохновят на решительные действия, положат начало переменам в жизни. Он подходит для смены работы или сферы деятельности. Можно взяться за какие-то новые проекты, вы отлично с ними справитесь. Вероятны приятные знакомства. Не исключены и встречи с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Найдется масса интересных тем для разговора. Полезно будет обсудить общие планы на будущее: вы наверняка найдете способ осуществить их.
Телец
Будет нелегко, но интересно. Многое меняется, и часто это происходит совершенно неожиданно. Однако вы быстро адаптируетесь к ситуации, принимаете правильные решения, находите удачный и остроумный выход из затруднительного положения. Вероятны успехи в делах; многие победы становятся результатом усилий, которые вы прикладывали раньше. Вторая половина дня обещает новые знакомства. Это хорошее время для встреч с людьми, с которыми вы прежде только переписывались или говорили по телефону. Общение будет приятным и непринужденным.
Близнецы
Благоприятный день с деловой точки зрения. Он обещает приятное общение и комфортное сотрудничество. Возможно начало работы над новыми проектами. Вы быстро учитесь всему, что может пригодиться, многое схватываете на лету. Старайтесь больше внимания уделять близким людям, в первую очередь – любому человеку; это важно в первую очередь для вашего душевного равновесия. Благодаря вашим усилиям решатся семейные проблемы, удастся найти ответы на вопросы, над которыми в последнее время все много размышляли.
Рак
Непростой день. Приходится потрудиться, чтобы достичь поставленных целей. Но вы не жалуетесь: дела, которые требуют внимания, интересны, скучать некогда. Можно научиться чему-то новому и перенять полезный опыт. Избежать ошибок это едва ли поможет, зато позволит вовремя их исправить. Есть шанс познакомиться необычными и приятными в общении людьми. Вы быстро с ними подружитесь. Появятся общие интересы, дела, за которыми вы будете отлично проводить время вместе. Вероятны начало долгой дружбы или красивой романтической истории.
Лев
Не стоит относиться к происходящему слишком серьезно. Удастся решить проблемы и преодолеть трудности, если вы сохраните уверенность в своих силах, оптимизм и чувство юмора. Не всегда будет легко найти общий язык с близкими, но вы постараетесь сгладить острые углы, и серьезных конфликтов не возникнет. Вторая половина дня радует денежными поступлениями, дает шанс заключить выгодные сделки. Это хорошее время для крупных приобретений; вы безошибочно выбираете вещи, которые долго будут радовать и приносить пользу.
Дева
Спокойный день. С делами, требующими аккуратности и внимания к деталям, вы справляетесь неплохо; там, где нужен творческий подход, могут возникать затруднения. Тут можно обратиться за помощью к друзьям и хорошим знакомым. Они охотно поделятся своими идеями. Вероятно плодотворное сотрудничество, вы легко сработаетесь с новыми партнерами, найдете с ними общий язык. Будет возможность приятно провести свободное время: хорошо отдохнуть, побывать в каких-то интересных местах или посетить необычные мероприятия.
Весы
День пройдет легко и приятно, если вы ни от кого не станете ждать ни помощи, ни моральной поддержки; лучше составить план действий, рассчитывая только на собственные силы, и во всем его придерживаться. К концу дня удастся прояснить недоразумения, ранее мешавшие взаимопониманию с близкими. Вечер – отличное время для того, чтобы порадовать любимого человека романтическим сюрпризом. Подходит этот период и для того, чтобы устроить какое-то домашнее мероприятие, например, необычную дружескую вечеринку.
Скорпион
Плодотворный день. Постарайтесь как можно раньше определиться с планами, целями и приоритетами; в этом случае никто не сможет сбить вас с толку. Стоит подумать об отдаленном будущем: вскоре наступит подходящий момент для того, чтобы приступить к воплощению масштабных замыслов в жизнь. Близкие не всегда одобряют ваши действия. Споры порой отнимают много времени, но если вы сохраните самообладание, то наверняка сможете убедить всех в своей правоте. Вечером возможны приятные известия от старых знакомых.
Стрелец
Все получится, если вы не станете нервничать и волноваться из-за пустяков. Приходится признать, что вы не всегда можете контролировать ситуацию и предсказывать развитие событий. К счастью, интуиция подсказывает, как вести себя в новых обстоятельствах, и, следуя ее подсказкам, вы неизменно оказываетесь в выигрыше. Удача сопутствует вам во всем, что связано с финансами и имуществом: возможны денежные поступления, выгодные сделки. Многие Стрельцы поймут, во что стоит вложить имеющиеся средства. Вы избегаете любых авантюр и правильно делаете.
Козерог
Благоприятный день для делового общения, поиска союзников и новых партнеров. Вы сможете показать себя с лучшей стороны, продемонстрировать свои таланты, знания и навыки. Не исключено, что именно события этого дня положат начало вашему стремительному карьерному росту. Хорошо складываются личные отношения. Будет легко достичь взаимопонимания с теми, кто вам дорог. Остаются в прошлом разногласия с близкими. Некоторые Козероги поймут, что слишком горячились, хотя для этого не было никаких серьезных причин.
Водолей
Плодотворный день. Вы не станете тратить время зря, сделаете много полезного и для себя лично, и для окружающих. Доброжелательность и открытость помогают ладить с людьми; вы находите общий язык даже с теми, кто никогда не отличался легкостью в общении. Возможны неожиданности, сюрпризы. Не исключены события или известия, из-за которых придется кардинально менять планы. Вы быстро ориентируетесь в новых ситуациях, понимаете, как извлечь из них пользу. Ваши решения часто удивляют окружающих, но всегда оказываются верными.
Рыбы
Возможны мелкие неприятности. Старайтесь не реагировать на них слишком остро. Наверняка найдется способ изменить ситуацию к лучшему, если вы сохраните спокойствие и конструктивный настрой. Часто выручает интуиция: благодаря ее подсказкам вы быстро принимаете верные решения, находите выход из неоднозначных ситуаций. Вечер порадует многих представителей знака. Это время, когда звезды на вашей стороне. Многие желания сбываются. Будет шанс повидаться с человеком, по которому вы скучали, восстановить какие-то важные отношения.