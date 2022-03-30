Сегодня известный телеведущий Таави Либе отмечает свое 34-летие. Его жена, Катарийна Либе, решила удивить мужа поистине озорным сюрпризом!
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ВСЕ ЕЩЕ ВМЕСТЕ? ⟩ Жена известного эстонского журналиста сделала подарок мужу на день рождения
Жена известного эстонского журналиста сделала подарок мужу на день рождения
Сюрприз Катариqны Либе для мужа был сделан в сотрудничестве с легендарным артистом Марко Тасане, более известным как стриптизер Марко. В ролике, посвященном Таави, стриптизер использует лучшие из своих эротических приемов.
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