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ВСЕ ЕЩЕ ВМЕСТЕ? ⟩ Жена известного эстонского журналиста сделала подарок мужу на день рождения

Кетлин Крузе Хейди Рууль Limon.ee
Жена известного эстонского журналиста сделала подарок мужу на день рождения
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Катарийна Либе.
Катарийна Либе. Фото: TV3

Сегодня известный телеведущий Таави Либе отмечает свое 34-летие. Его жена, Катарийна Либе, решила удивить мужа поистине озорным сюрпризом!

Сюрприз Катариqны Либе для мужа был сделан в сотрудничестве с легендарным артистом Марко Тасане, более известным как стриптизер Марко. В ролике, посвященном Таави, стриптизер использует лучшие из своих эротических приемов.

В конце видео он сообщает, что поздравит Таави с днем ​​рождения от имени его жены Катарийны.

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