СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО! ⟩ Стал известен порядок выступлений в полуфинале Евровидения-2022, где выступит представитель Эстонии

Стефан выступит во втором полуфинале 12 мая. Однако в первом полуфинале выступят другие страны Балтии – Латвия и Литва.

В середине февраля состоялся финал конкурса Eesti Laul, где победил Stefan, который будет представлять Эстонию на Евровидении в Италии в этом году с песней Hope.