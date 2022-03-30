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СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО! ⟩ Стал известен порядок выступлений в полуфинале Евровидения-2022, где выступит представитель Эстонии

Limon.ee
Стал известен порядок выступлений в полуфинале Евровидения-2022, где выступит представитель Эстонии
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Победитель конкурса Eesti laul Stefan, который представит Эстонию на Евровидении-2022.
Победитель конкурса Eesti laul Stefan, который представит Эстонию на Евровидении-2022. Фото: Konstantin Sednev

Стал известен порядок выступлений артистов в полуфиналах Евровидения! Представитель Эстонии Stefan выйдет на сцену во втором полуфинале Евровидения 12-м по счету, передает ERR.

Стефан выступит во втором полуфинале 12 мая. Однако в первом полуфинале выступят другие страны Балтии – Латвия и Литва.

Порядок выступлений второго полуфинала, где также выступит Эстония:

  1. Финляндия
  2. Израиль
  3. Сербия
  4. Азербайджан
  5. Грузия
  6. Мальта
  7. Сан-Марино
  8. Австралия
  9. Кипр
  10. Ирландия
  11. Северная Македония
  12. Эстония
  13. Румыния
  14. Польша
  15. Черногория
  16. Бельгия
  17. Швеция
  18. Чешская Республика

В середине февраля состоялся финал конкурса Eesti Laul, где победил Stefan, который будет представлять Эстонию на Евровидении в Италии в этом году с песней Hope.

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