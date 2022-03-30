Стал известен порядок выступлений артистов в полуфиналах Евровидения! Представитель Эстонии Stefan выйдет на сцену во втором полуфинале Евровидения 12-м по счету, передает ERR.
СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО! ⟩ Стал известен порядок выступлений в полуфинале Евровидения-2022, где выступит представитель Эстонии
Стал известен порядок выступлений в полуфинале Евровидения-2022, где выступит представитель Эстонии
Стефан выступит во втором полуфинале 12 мая. Однако в первом полуфинале выступят другие страны Балтии – Латвия и Литва.
Порядок выступлений второго полуфинала, где также выступит Эстония:
- Финляндия
- Израиль
- Сербия
- Азербайджан
- Грузия
- Мальта
- Сан-Марино
- Австралия
- Кипр
- Ирландия
- Северная Македония
- Эстония
- Румыния
- Польша
- Черногория
- Бельгия
- Швеция
- Чешская Республика
В середине февраля состоялся финал конкурса Eesti Laul, где победил Stefan, который будет представлять Эстонию на Евровидении в Италии в этом году с песней Hope.
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