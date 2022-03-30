СКОЛЬКО-СКОЛЬКО? ⟩ В СМИ раскрыли зарплату ведущих на Первом канале

Уже около месяца шоу «Мужское/Женское» нет в сетки вещания Первого канала. Ходили слухи, что проект собираются закрыть, но Юлия Барановская недавно опровергла подобные предположения. Она пообещала, что зрители обязательно увидят новые выпуски, но на данном этапе руководство приостановило показ многих развлекательных шоу.

Возвращения проекта в эфир ждут не только поклонники, но и сами ведущие. Хотя Барановская и нашла, чем заняться во время паузы в работе, она наверняка соскучилась по съемкам в паре с Александром Гордоном. Тем более, что гонорар за шоу является её основным источником дохода.

Как уверяет Рустам Солнцев, который в курсе многих секретов звезд, Юлия получает за месяц работы на Первом около 20 000 евро, а её соведущий зарабатывает на обсуждении историй героев шоу еще больше.

«Сначала она получала одну сумму, потом она возрастала. Можно сказать, что сумма, которая крутится, — около 20 000 евро у Барановской. И, естественно, выше на 10 000 - 15 000 евро у Гордона. Это месячные гонорары»,

— цитирует Рустама Blitz+.