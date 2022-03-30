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СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ! ⟩ Натруженные ноги Волочковой раскритиковали в Сети

Limon.ee
Натруженные ноги Волочковой раскритиковали в Сети
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Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова Фото: Shutterstock

Балерина выставила в Инстаграме неаппетитное фото, сообщает Topnews.

Анастасия Волочкова как профессиональная балерина много времени отдает тренировкам, часами потея в зале у станка. Тяжелые занятия с самого детства не лучшим образом сказались на ее ногах, которые у танцовщицы являются главным рабочим инструментом.

Устав выкладывать пикантный контент, зазывно обнажая разные части своего тела, артистка зашла с козырей, разместив фото своих натруженных ступней в социальных сетях. Она снялась в постели, вытянув ноги с ярким педикюром, заклеенные телесными пластырями.

Злые критики немедленно налетели на Волочкову, раскритиковав увиденное. «Зачем все время показывать изуродованные ступни? Некрасиво же», – спрашивали подписчики у Анастасии. «Снова выставила свои коряги. Смотреть противно», — высказались хейтеры.
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