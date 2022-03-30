Ср, 30.03.2022
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ДУШИ ОТ ДУШИ! ⟩ Бывшая пассия Канье Уэста шокировала зрителей на “Оскаре” платьем

Limon.ee
Бывшая пассия Канье Уэста шокировала зрителей на “Оскаре” платьем
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Актриса Джулия Фокс
Актриса Джулия Фокс Фото: Billy Bennight

К устрашающему платью модель добавила сумочку из волос, пишет Topnews.

Церемония вручения Оскара-2022 стала одной из самых запоминающихся в истории. Один скандал c Уиллом Смитом чего стоит. Однако отличиться на красной дорожке успели и другие звезды. Так, Джулия Фокс, светская львица, закрутившая роман с Канье Уэстом на глазах у Ким Кардашьян, удивила видавших виды посетителей мероприятия.

На ней, без сомнения, красовалось самое эффектное платье этого вечера. Джулия предстала в кожаном платье немецкого бренда Han Kjøbenhavn с удушающим элементом на шее.

Джулия Фокс
Джулия Фокс Фото: Danny Moloshok
Джулия Фокс
Джулия Фокс Фото: Danny Moloshok

Кроме устрашающего платья, эффектная дама добавила к своему образу сумку из натуральных волос. Макияж Фокс был под стать наряду. Ее фирменные «стрелки» вкупе с нарядом смотрелись столь эффектно, что ее выход на красную дорожку стал поистине незабываемым событием церемонии.

Джулия Фокс
Джулия Фокс Фото: Danny Moloshok
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