ДУШИ ОТ ДУШИ! ⟩ Бывшая пассия Канье Уэста шокировала зрителей на “Оскаре” платьем

Церемония вручения Оскара-2022 стала одной из самых запоминающихся в истории. Один скандал c Уиллом Смитом чего стоит. Однако отличиться на красной дорожке успели и другие звезды. Так, Джулия Фокс, светская львица, закрутившая роман с Канье Уэстом на глазах у Ким Кардашьян, удивила видавших виды посетителей мероприятия.

На ней, без сомнения, красовалось самое эффектное платье этого вечера. Джулия предстала в кожаном платье немецкого бренда Han Kjøbenhavn с удушающим элементом на шее.

Джулия Фокс Фото: Danny Moloshok

Джулия Фокс Фото: Danny Moloshok

Кроме устрашающего платья, эффектная дама добавила к своему образу сумку из натуральных волос. Макияж Фокс был под стать наряду. Ее фирменные «стрелки» вкупе с нарядом смотрелись столь эффектно, что ее выход на красную дорожку стал поистине незабываемым событием церемонии.