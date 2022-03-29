Принц Гарри вместе с женой Меган Маркл еще два года назад сложили с себя обязанности членов королевской семьи, перебравшись в США. Но в Великобритании внуку королевы недолго осталось быть человеком с привилегиями.
Прощения не будет: Елизавета II приняла жесткое решение касательно принца Гарри
Прощения не будет: Елизавета II приняла жесткое решение касательно принца Гарри
Елизавета II приняла бескомпромиссное решение, которое весомо урезало права и полномочия герцога Сассекского. Отныне ему запрещено участвовать в государственных делах: выполнять некоторые полномочия королевы и замещать ее на заседании Тайного совета.
По данным Peopletalk, принц Гарри пока никак не отреагировал на решение бабушки. Не исключено, что теперь Елизавете II перепадет на орехи в мемуарах герцога, которые он пишет прямо сейчас.