ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Японии началось цветение сакуры, что означает начало новой жизни

В Японии начался период цветения сакуры, который длится в среднем около недели или двух. Эта национальная традиция любования цветами называется «ханами».

Люди любуются цветением сакуры и устраивают пикник у реки Мегуро в Токио, Япония, 27 марта 2022 года. Фото: Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP/Scanpix

Из-за потепления климата розовые цветы теперь распускаются на деревьях сакуры все раньше и раньше, отмечают ученые.

Первые наблюдения за цветущей сакурой относятся к 812 году нашей эры. Упоминания о ней присутствовали в документах и дневниках императорского двора.

Сакура цветет всего несколько дней. Цветы распускаются, когда становится тепло, а после 7-10 дней лепестки уже начинают опадать. В северных регионах Японии сакура цветет позже, чем в южных.

Цветение сакуры - это важное событие в культуре Японии. Японцы традиционно проводят время под цветущими деревьями с друзьями и родственниками, отмечая приход весны. "Инстаграм" наводняют соответствующие фотографии.

Люди смотрят и снимают цветение сакуры в Токио, Япония, 27 марта 2022 года Фото: Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP/Scanpix

В столице Японии, Токио, цветение сакуры началось 21 марта этого года, а полностью деревья расцветут к 29 марта. С другой стороны, на Хоккайдо, самом северном острове Японии, деревья сакуры начинают цвести только 28 апреля и полностью расцветают к 2 мая.

Это означает, что цветением сакуры в Японии можно наслаждаться более месяца.