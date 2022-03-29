В Японии начала цвести вишня, или сакура, знаменуя начало весны. В этом году цветение сакуры более значимо, потому что на прошлой неделе были сняты ограничения в Токио и других частях страны. Теперь люди могут наслаждаться цветением в кругу семьи, родственников и друзей.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Японии началось цветение сакуры, что означает начало новой жизни
В Японии начался период цветения сакуры, который длится в среднем около недели или двух. Эта национальная традиция любования цветами называется «ханами».
Из-за потепления климата розовые цветы теперь распускаются на деревьях сакуры все раньше и раньше, отмечают ученые.
Первые наблюдения за цветущей сакурой относятся к 812 году нашей эры. Упоминания о ней присутствовали в документах и дневниках императорского двора.
Сакура цветет всего несколько дней. Цветы распускаются, когда становится тепло, а после 7-10 дней лепестки уже начинают опадать. В северных регионах Японии сакура цветет позже, чем в южных.
Цветение сакуры - это важное событие в культуре Японии. Японцы традиционно проводят время под цветущими деревьями с друзьями и родственниками, отмечая приход весны. "Инстаграм" наводняют соответствующие фотографии.
В столице Японии, Токио, цветение сакуры началось 21 марта этого года, а полностью деревья расцветут к 29 марта. С другой стороны, на Хоккайдо, самом северном острове Японии, деревья сакуры начинают цвести только 28 апреля и полностью расцветают к 2 мая.
Это означает, что цветением сакуры в Японии можно наслаждаться более месяца.
Температура воздуха в южных и центральных районах Японии уже превышает +20 градусов.