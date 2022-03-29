ФОТО ⟩ Прохожего разозлило изображение буквы Z на поленнице. Владелец дома тут же взялся за дрель

В редакцию Elu24 пришло сообщение от расстроенного жителя города во вторник днем. «По дороге из города в сторону Лаагри буква Z, сделанная из свежего материала, красуется на поленнице у дороги», — написал читатель.

Увиденное сильно резало ему глаз. «Сфотографировать не удалось, но это меня разозлило», — признался он, сказав, что хочет куда-то обратиться, но не знает, куда именно.