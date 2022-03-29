«Это меня разозлило», — признался водитель, двигавшийся на автомобиле в таллиннском районе Нымме, которого поразила буква Z на поленнице частного дома, которая напомнила ему символ русско-украинской войны.
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ФОТО ⟩ Прохожего разозлило изображение буквы Z на поленнице. Владелец дома тут же взялся за дрель
Прохожего разозлило изображение буквы Z на поленнице. Владелец дома тут же взялся за дрель
В редакцию Elu24 пришло сообщение от расстроенного жителя города во вторник днем. «По дороге из города в сторону Лаагри буква Z, сделанная из свежего материала, красуется на поленнице у дороги», — написал читатель.