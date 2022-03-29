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ФОТО ⟩ Прохожего разозлило изображение буквы Z на поленнице. Владелец дома тут же взялся за дрель

Кетлин Крузе Мадис Вельтман Limon.ee
Прохожего разозлило изображение буквы Z на поленнице. Владелец дома тут же взялся за дрель
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Житель Нымме меняет напоминающее букву Z изображение на поленнице.
Житель Нымме меняет напоминающее букву Z изображение на поленнице. Фото: Madis Veltman

«Это меня разозлило», — признался водитель, двигавшийся на автомобиле в таллиннском районе Нымме, которого поразила буква Z на поленнице частного дома, которая напомнила ему символ русско-украинской войны.

В редакцию Elu24 пришло сообщение от расстроенного жителя города во вторник днем. «По дороге из города в сторону Лаагри буква Z, сделанная из свежего материала, красуется на поленнице у дороги», — написал читатель.

Увиденное сильно резало ему глаз. «Сфотографировать не удалось, но это меня разозлило», — признался он, сказав, что хочет куда-то обратиться, но не знает, куда именно.

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