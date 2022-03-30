Отличный день для того, чтобы заниматься делами, которые действительно вызывают интерес, вдохновляют и радуют. Можно вернуться к каким-то давним хобби, они вновь подарят яркие эмоции, настроение заметно улучшится. Также день подходит для того, чтобы восстановить старые деловые связи, напомнить о себе людям, с которыми вы когда-то вместе работали, пишет Дворец.
Гороскоп на 30 марта для всех знаков Зодиака
Осторожность нужна там, где речь идет о решении новых задач. Они часто кажутся проще, чем есть на самом деле. Не спешите, дайте себе время разобраться в ситуации. Подумайте, кто мог бы стать вашим наставником.
Овен
Неплохой день, однако требующий осторожности. Есть шанс добиться успеха, но и ошибки не исключены. Чтобы избежать их, принимайте решения самостоятельно, уделяйте внимание мелким деталям, старайтесь избегать ненужного риска. Утром ваши мысли будут заняты работой, а позже на первый план выйдут личная жизнь и отношения с окружающими. Доверяйте тем, кого любите, не бойтесь рассказывать, что у вас на душе. Вторая половина дня подходит для решения финансовых вопросов. Можно обдумать будущие покупки, выбрать из нескольких вариантов лучший.
Телец
Плодотворно проходят деловые переговоры, можно окончательно решить вопросы, касающиеся смены работы или начала долгосрочного сотрудничества. У вас будет шанс познакомиться с влиятельными людьми или напомнить о себе тем, с кем когда-то имели дело. Ко многим удается найти подход, окружающие замечают ваши сильные стороны. Вторая половина дня обещает денежные поступления и выгодные сделки. С покупками лучше не торопиться, особенно если речь идет о крупных вещах. Вечер принесет хорошие новости издалека.
Близнецы
Удачный день. Звезды на вашей стороне, вероятны удачные совпадения. Появляются отличные идеи, к реализации которых можно приступить немедленно. Вы покажете себя хорошим лидером, сможете собрать команду единомышленников, люди пойдут за вами, даже если вы не станете обещать им никакой награды. Совместная работа может положить начало дружеским или романтическим отношениям. Интуиция безошибочно подсказывает, с кем вы легко поладите, а кому вряд ли сможете доверять. Вечер – время вспомнить о давнем хобби. Оно вновь подарит яркие эмоции.
Рак
День больше подходит для размышлений, чем для решительных действий. Наблюдайте за окружающими, старайтесь разобраться в собственных чувствах; это поможет вам избежать многих проблем и ошибок в будущем. Стоит обдумать профессиональные планы: вы поймете, в какой сфере сможете добиться успеха. Возможны небольшие денежные поступления. Покупки, даже незапланированные, будут удачными. Хорошо заниматься домашними делами. Они не кажутся утомительными или скучными, часто помогают выбросить из головы какие-то неприятные мысли.
Лев
Благополучно решаются многие вопросы, всерьез беспокоившие вас в последнее время. Сейчас вы способны правильно оценить сложившуюся ситуацию, какой бы запутанной и неоднозначной она ни была. Удается легко и безболезненно расстаться с иллюзиями, мешавшими движению вперед. Не упустите шанс получить полезную информацию, научиться тому, что вскоре пригодится. Готовность к экспериментам, желание импровизировать помогают вам сделать этот день более насыщенным и запоминающимся. Окружающим очень нравится подход к делам. Многие захотят познакомиться поближе.
Дева
День может начаться довольно неудачно, но огорчаться по этому поводу не стоит. Влияние позитивных тенденций будет усиливаться с каждым часом, перемены к лучшему не заставят себя ждать. Можно браться за масштабные и сложные проекты, важные дела. Вы добьетесь успеха, хоть и не сразу. Дайте волю фантазии, не бойтесь, что ваши слова и поступки покажутся окружающим странными: звезды покровительствуют тем, кто не боится быть искренним. Вторая половина дня – исключительно благоприятное время для творчества. Вечером могут появиться новые идеи, которые вы вскоре воплотите в жизнь вместе с друзьями.
Весы
Утром могут возникнуть трудности, но вы быстро с ними справитесь. Чем дальше, тем лучше идут дела, тем большую благосклонность проявляют к вам звезды. Если какие-то трудности все же возникают, вы не теряетесь, не отступаете, а продолжаете идти своим путем. Подходящий день для собеседований, встреч с потенциальными деловыми партнерами. Принимать какие-то конкретные решения пока рано. Вам нужно немного времени, чтобы разобраться в ситуации. Вечер обещает удачные совпадения, приятные сюрпризы и хорошие новости. Это подходящее время для романтического свидания, общения с любимым человеком.
Скорпион
День пройдет плодотворно, если вы будете рассчитывать на собственные силы, не станете ждать помощи со стороны и безусловной поддержки окружающих. Старайтесь не демонстрировать своего превосходства, не относиться свысока к тем, чьи успехи не так значительны, как ваши. Дружелюбие и открытость делают вас привлекательнее, помогают сохранять хорошие отношения с коллегами, знакомыми и близкими. Люди, которые прежде вас недооценивали, изменят свое мнение, поймут, что вы заслуживаете уважения и симпатии. Возможно примирение после долгой ссоры.
Стрелец
Первая половина дня проходит приятно. Это благоприятное время для общения. Вы интересуетесь другими людьми, они стараются ответить тем же. Не исключено начало дружеских или романтических отношений, которые подарят массу позитивных эмоций. Вторая половина дня будет сложнее. Могут возникнуть проблемы, требующие немедленного решения. Иногда приходится менять планы, и это вам совсем не нравится. Но серьезных причин для переживаний нет. Вы отлично справитесь с трудностями, обязательно добьетесь поставленных целей.
Козерог
Если проблемы и возникают, то не по вашей вине: окружающие допускают промахи, а вам приходится исправлять чужие ошибки. Эта утомительная деятельность может казаться бесполезной, но она многому вас научит, вы получите ценный опыт. Не исключены денежные поступления. Возможны разногласия с любимым человеком. К концу дня удастся восстановить гармонию в отношениях. Но это не случится само собой: вам нужно будет приложить усилия. Многие Козероги поймут, какие ошибки допускали раньше, и постараются не повторить их.
Водолей
Непростой день. Неожиданно возникают проблемы, причем справляться с ними вам предстоит самостоятельно. Возможно, не все ответы удастся найти сразу. Наберитесь терпения и не торопите события. Нужна осторожность в деловых переговорах. Прежде чем обсуждать любые серьезные вопросы, постарайтесь собрать максимум информации, чтобы вас не сбили с толку. Эмоциональный фон дня нестабилен, но близкие поддерживают вас во всем, и это очень радует. Вы можете открыто говорить о своих чувствах и не сомневаться, что встретите понимание.
Рыбы
Приятный день. Какие бы цели вы ни ставили перед собой, достичь их легко. У многих представителей знака появляются отличные идеи и смелые творческие планы. Сначала воплощать их в жизнь придется самостоятельно, но вскоре найдутся люди, которые помогут вам, причем сделают это они совершенно бескорыстно. Не исключено начало дружеских отношений или романтической истории. Тут события будут развиваться стремительно. Возможна любовь с первого взгляда. Вы можете доверять своему сердцу: оно не ошибается.