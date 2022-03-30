Гороскоп на 20 марта для всех знаков Зодиака

Осторожность нужна там, где речь идет о решении новых задач. Они часто кажутся проще, чем есть на самом деле. Не спешите, дайте себе время разобраться в ситуации. Подумайте, кто мог бы стать вашим наставником.

Овен

Неплохой день, однако требующий осторожности. Есть шанс добиться успеха, но и ошибки не исключены. Чтобы избежать их, принимайте решения самостоятельно, уделяйте внимание мелким деталям, старайтесь избегать ненужного риска. Утром ваши мысли будут заняты работой, а позже на первый план выйдут личная жизнь и отношения с окружающими. Доверяйте тем, кого любите, не бойтесь рассказывать, что у вас на душе. Вторая половина дня подходит для решения финансовых вопросов. Можно обдумать будущие покупки, выбрать из нескольких вариантов лучший.

Телец

Плодотворно проходят деловые переговоры, можно окончательно решить вопросы, касающиеся смены работы или начала долгосрочного сотрудничества. У вас будет шанс познакомиться с влиятельными людьми или напомнить о себе тем, с кем когда-то имели дело. Ко многим удается найти подход, окружающие замечают ваши сильные стороны. Вторая половина дня обещает денежные поступления и выгодные сделки. С покупками лучше не торопиться, особенно если речь идет о крупных вещах. Вечер принесет хорошие новости издалека.

Близнецы

Удачный день. Звезды на вашей стороне, вероятны удачные совпадения. Появляются отличные идеи, к реализации которых можно приступить немедленно. Вы покажете себя хорошим лидером, сможете собрать команду единомышленников, люди пойдут за вами, даже если вы не станете обещать им никакой награды. Совместная работа может положить начало дружеским или романтическим отношениям. Интуиция безошибочно подсказывает, с кем вы легко поладите, а кому вряд ли сможете доверять. Вечер – время вспомнить о давнем хобби. Оно вновь подарит яркие эмоции.

Рак

День больше подходит для размышлений, чем для решительных действий. Наблюдайте за окружающими, старайтесь разобраться в собственных чувствах; это поможет вам избежать многих проблем и ошибок в будущем. Стоит обдумать профессиональные планы: вы поймете, в какой сфере сможете добиться успеха. Возможны небольшие денежные поступления. Покупки, даже незапланированные, будут удачными. Хорошо заниматься домашними делами. Они не кажутся утомительными или скучными, часто помогают выбросить из головы какие-то неприятные мысли.

Лев

Благополучно решаются многие вопросы, всерьез беспокоившие вас в последнее время. Сейчас вы способны правильно оценить сложившуюся ситуацию, какой бы запутанной и неоднозначной она ни была. Удается легко и безболезненно расстаться с иллюзиями, мешавшими движению вперед. Не упустите шанс получить полезную информацию, научиться тому, что вскоре пригодится. Готовность к экспериментам, желание импровизировать помогают вам сделать этот день более насыщенным и запоминающимся. Окружающим очень нравится подход к делам. Многие захотят познакомиться поближе.

Дева