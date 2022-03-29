В России появился "Грустнограм" — "соцсеть для грустных"

Лента в "Грустнограме" почти такая же, как у его иностранного аналога, но все добавленные изображения автоматически становятся черно-белыми — "грустными". По словам разработчиков, это позволит россиянам публиковать фотографии в это непростое время, не мучаясь выбором фильтров.

Скриншот с сайта. Фото: https://grustnogram.ru/

Вместо лайков под фото можно поставить реакцию в форме разбитого сердца. Также система предлагает пользователям найти "грустных" соотечественников. У "Грустнограма" пока есть только сайт, но создатели обещают в скором времени запустить и приложение.

Соцсеть для грустных. Выкладывайте грустных себя, показывайте грустных других, грустите вместе,— предлагают создатели.

"Грустнограм" стал ответом на попытку импортозамещения в виде соцсети под названием "Россграм", которая должна была запуститься накануне.

Нам очень грустно, что многие качественные и популярные сервисы по разным причинам прекращают свою работу в России. И еще грустнее от того, какой редкостный шлак порой пытаются выдать за импортозамещение. Мы создали "Грустнограм", чтобы вместе погрустить об этом и поддержать друг друга,

— рассказал один из разработчиков, Александр Токарев, изданию "Афиша Daily".

Сооснователь проекта Иван Семкин отметил, что разработчики хотели показать, как может выглядеть сервис для соотечественников в нынешних реалиях.